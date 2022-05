Kurz nach seinen Amtsantritt als neuer CFO von Moderna muss Jorge Gomez bereits seinen Hut nehmen. Grund ist dem Biotech-Unternehmen zufolge eine interne Untersuchung bei dessen früherem Arbeitsgeber. Dabei geht es um Unregelmäßigkeiten bei Verkaufsanreizen.

Der neue Finanzvorstand von Moderna, Jorge Gomez, hat den US-Biotechkonzern nach nur zwei Tagen im Amt schon wieder verlassen. Grund für seinen überraschenden Abgang ist eine interne Untersuchung der Finanzberichterstattung seines früheren Arbeitgebers, wie die Moderna Inc zwei Tage nach dem Amtsantritt von Gomez mitteilte. Die Moderna-Aktie gab im frühen US-Handel ein Prozent ab.

Bevor er zu Moderna kam, war Gomez seit 2019 CFO bei Dentsply, einem Hersteller von Dentalprodukten und -technik. Die Dentsply Sirona Inc gab bekannt, dass sie den Einsatz von Anreizen zum Verkauf von Produkten an Vertriebshändler im dritten und vierten Quartal 2021 untersucht, sowie den Vorwurf, dass Führungskräfte diese Anreize zur Erreichung ihrer eigenen Vergütungsziele eingesetzt haben.

Zwölf Monatsgehälter nimmt Gomez mit

Wegen dieser internen Untersuchung verzögere sich die Einreichung von Unterlagen zum vergangenen Quartal bei der US-Börsenaufsicht und der Abschluss des Quartalsberichtes. "Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, und das Unternehmen kann weder die Dauer noch das Ergebnis der Untersuchung vorhersagen", teilte Dentsply mit.

Moderna teilte weiter mit, dass der kürzlich in den Ruhestand gegangene Finanzvorstand David Meline am 11. Mai zum Unternehmen zurückkehren werde, für die Zeit, in der Moderna einen neuen CFO sucht. Gomez streicht trotz seiner kurzen Zeit im Posten eine ordentliche Summe ein: Er erhält laut Moderna zwölf Monatsgehälter von insgesamt 700.000 Dollar und verzichtet auf seine Antrittsprämie und den Anspruch auf einen Bonus.