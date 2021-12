(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Großer Player in der Containerfracht: die dänische Unternehmensgruppe Moeller Maersk.

Container-Riese Moeller-Maersk poliert sein Logistikportfolio weiter auf mit einer milliardenschweren Übernahme: Der Schifffahrtskonzern erwirbt LF Logistics Holdings Ltd. zu 100 Prozent - und wagt sich weiter vor auf neues Terrain abseits der Seefracht.

AP Moeller-Maersk AS hat sich mit LF Logistics Holdings Ltd. auf eine Übernahme geeinigt. Wie das dänische Schifffahrtsunternehmen mitteilt, wird es 100 Prozent des in Asien-Pazifik ansässigen Logistikunternehmens für einen Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar erwerben. Im Rahmen der Übernahme wurde den Angaben zufolge eine Gewinnbeteiligung von bis zu 160 Millionen Dollar vereinbart, die von der zukünftigen finanziellen Leistung abhängt.

Die Transaktion soll 2022 abgeschlossen werden und erhebliche Synergien freisetzen, so Maersk. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass Maersk kurz vor einer Übernahme von LF Logistics für rund 3 Milliarden US-Dollar stehe.

Maersk, die weltgrößte Containerschifffahrtsgesellschaft nach Kapazität, profitiert von der angespannten globalen Liefersituation, die die Seefrachtraten in diesem Jahr auf ein Rekordniveau getrieben und Rückstaus in den Häfen der USA verursacht hat.

Maersk übernimmt 250 Kunden weltweit

Durch die Übernahme von LF Logistics, einer Tochtergesellschaft des Hongkonger Supply-Chain-Managers Li & Fung Ltd, erhält Maersk die Kontrolle über ein Netzwerk von 223 Distributionszentren in ganz Asien und mehr als 250 Kunden weltweit, heißt es auf der Website von LF. LF bietet auch Speditionsdienstleistungen für Einzelhändler, Hersteller und andere Frachteigentümer an.

Durch Übernahmen ist Maersk mit Sitz in Kopenhagen dabei, über die Seefracht hinaus in die Binnenlogistik zu expandieren. Das Unternehmen möchte einen größeren Marktanteil bei der Beförderung von Waren zwischen asiatischen und US-amerikanischen Häfen und dann von den Häfen in Lagerhäuser oder Unternehmen oder direkt zu den Kunden erobern.

Die Übernahme kommt weniger als sechs Monate nach dem Kauf von zwei E-Commerce-Logistikunternehmen durch Maersk im August - eines in den USA und eines in Europa - für insgesamt fast 1 Milliarde US-Dollar. Maersk hatte bereits seinen "Appetit" auf größere Übernahmen signalisiert.