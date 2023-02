Auf dem Molkereimarkt erlauben die Behörden eine Mega-Fusion. Marktführer Theo Müller darf Teile des Konkurrenten Campina übernehmen. Im Gegenzug muss die Marke "Tuffi" abgegeben werden. Produkte aus der "Landliebe"-Palette werden künftig von einem anderen Unternehmen produziert.

Die Molkerei Theo Müller darf Teile des Konkurrenten Royal Friesland Campina übernehmen - allerdings unter Zugeständnissen. Die Marke "Tuffi" wird sie an eine unabhängige dritte Molkerei verkaufen und für die Marke "Landliebe" bei Milchreis und frischen Milchmischgetränken Lizenzen an Dritte erteilen, wie das Bundeskartellamt mitteilte. So bleibe der Wettbewerb erhalten. "Auf den Märkten für Milchreis, frische Milchmischgetränke und Basismilchgetränke ist die Müller-Gruppe mit weitem Abstand marktbeherrschend. Diese schon heute überragende Marktstellung wäre durch die Übernahme der Bereiche von Friesland Campina weiter verstärkt worden", sagte Behördenchef Andreas Mundt. Die Zusagen der Unternehmen sorgten jedoch dafür, dass sämtliche problematischen Überschneidungen entfielen.

Die Molkerei Theo Müller hat laut Kartellamt durch ihre umfassende Produktpalette und die Bekanntheit ihrer Marken "Müller", "Weihenstephan" oder "Sachsenmilch" eine starke Marktposition. Bei Milchreis, frischen Milchmischgetränken und Basismilchgetränken sei die Müller-Gruppe sogar "mit weitem Abstand marktbeherrschend". 2021 machte das Unternehmen einen Umsatz von rund sieben Milliarden Euro. Friesland Campina ist sogar noch größer - hier betrug der Umsatz 2021 laut Kartellamt mehr als elf Milliarden Euro.

Die beiden Molkereien gehören zu den zehn größten in Deutschland. Doch die Zusagen von Theo Müller für die Marken "Tuffi" und "Landliebe" gehen laut Kartellamt sogar über die zur Beseitigung der wettbewerblichen Bedenken erforderlichen Maßnahmen hinaus. Die Übernahme könne sofort vollzogen werden, erklärte die Behörde. Sollten die Zusagen nicht nach den Maßgaben der Entscheidung des Amtes erfüllt werden, würde die Freigabewirkung entfallen und der Zusammenschluss mithin als untersagt gelten, warnte das Kartellamt.

Theo Müller bekommt mit der Übernahme auch teils "signifikante" Marktanteile in den Bereichen frische Milch, H-Milch, Joghurt, Pudding, Grießpudding, Quark, Butter und Sahne. Diese Marktanteile lägen aber unter der Schwelle von 40 Prozent; daher ergäben sich keine wettbewerblichen Bedenken, teilten die Kartellwächter mit.