Elon Musk unterbricht seinen Familienurlaub in der Toskana für eine Stippvisite in Brandenburg. Am Abend spricht er mit dem Wirtschaftsminister des Landes. Am Freitag könnte er auf der Tesla-Baustelle in Grünheide auch Armin Laschet treffen.

Tesla-Chef Elon Musk ist erneut in Berlin. Sein Flugzeug sei auf dem Flughafen Berlin/Brandenburg gelandet, meldete der Twitter-Account "Elon Musk's Jet" am Mittwochabend. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Später teilte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ebenfalls auf Twitter mit, er habe ein "sehr entspanntes abendliches Treffen" mit Musk und Ministerpräsident Dietmar Woidke gehabt. "Wir haben uns vertrauensvoll über die noch anstehenden Aufgaben ausgetauscht. Danke für den Besuch der ganzen Familie, Elon!"", hieß es weiter.

Musk hat bereits mehrmals das im Bau befindliche Produktionswerk in Grünheide besucht, Einstellungsgespräche geführt und dort übernachtet. In Grünheide sollen inzwischen nicht mehr nur Elektroautos hergestellt, sondern auch Batterien produziert werden. Allerdings gibt es weiterhin keine endgültige Baugenehmigung. Deswegen ist fraglich, ob die Fabrik, deren wichtigste Bereiche hochgezogen sind und in der bereits Tests laufen, wie geplant Ende des Jahres an den Start gehen kann. Zumal weiterhin Einwände gegen den Bau eingereicht werden können.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will am Freitag Tesla besuchen. Im Rahmen eines Wahlkampftermins ist ein Gespräch mit Führungskräften und Beschäftigten in Grünheide geplant. In den jüngsten Wahlumfragen waren Laschets Beliebtheitswerte zuletzt deutlich gesunken. Ob Laschet dabei auch auf Musk trifft ist unklar, die CDU hat laut "Bloomberg" zumindest nichts dergleichen geplant. Es wäre aber auch nicht überraschend, wenn Musk ein Interesse an einem Treffen mit dem potentiellen Merkel-Nachfolger hätte. Im April hatte Tesla in einem Brandbrief zügigere Genehmigungsprozesse für Energiewendeprojekte in Deutschland gefordert.

Musk weilt mit seiner Familie zurzeit in der Toskana. Am Dienstag statteten sie den Uffizien in Florenz einen Besuch ab, begleitet vom Bürgermeister der Stadt. Die Führung mit dem deutschen Museumsdirektor Eike Schmidt habe etwa eineinhalb Stunden gedauert, teilten de Uffizien mit.