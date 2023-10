Netflix will die Nutzer verstärkt in werbefinanzierte Angebote lotsen.

Seit einigen Monaten geht Netflix dagegen vor, dass zahlende Abonnenten ihre Passwörter weitergeben. Mit Erfolg: Die Zahl der neuen Abonnenten steigt höher als erwartet. Künftig müssen einige von ihnen aber tiefer in die Tasche greifen

Der Kampf gegen die unerlaubte Weitergabe von Passwörtern verhilft Netflix zu einem kräftigen Anstieg der Nutzerzahlen. Gleichzeitig kündigte der Streaming-Dienst Preiserhöhungen für einige seiner Abonnements an. Die Aktie stieg daraufhin im nachbörslichen US-Handel um bis zu zwölf Prozent. In ihrem Windschatten legten auch die Titel von Rivalen wie Paramount oder Walt Disney zu.

In den USA, Großbritannien und Frankreich müssen Kunden für das günstigste werbefreie Angebot künftig tiefer in die Tasche greifen. In den USA verteuert sich außerdem das Premium-Abo. Experten zufolge will Netflix damit Kunden in werbefinanzierte Angebote locken. Denn die Werbeeinnahmen je Kunde seien höher als die monatlichen Gebühren. Dieser Geschäftsbereich stehe noch ganz am Anfang, betonten Manager des Streaming-Dienstes.

Unerhoffter Wachstumsschub

Ähnlich wie die Konkurrenz leidet auch Netflix unter der weltweit schwächelnden Konsumlaune. Außerdem ist der Streaming-Dienst vor allem in Industrienationen bereits weit verbreitet. "Netflix ähnelt in vielen Märkten inzwischen einem Versorger", schrieben die Analysten des Vermögensverwalters Bernstein. "Die Herausforderung für einen Versorger besteht darin, weiteres Wachstum zu generieren." Aus diesem Grund hat der Konzern vor einiger Zeit eine Kampagne gestartet, um Mitnutzer von Passwörtern zum Abschluss eines eigenen Abonnements zu bewegen. Dank dieser Bemühungen vervierfachte sich die Zahl der Neukunden weiteren Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal nahezu auf neun Millionen. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von sechs Millionen Nutzern gerechnet.

Auch der Gewinn überraschte mit 3,73 Dollar je Aktie positiv. Der Umsatz blieb dagegen mit 8,542 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen. Für das laufende Quartal stellte Netflix Erlöse von 8,69 Milliarden Dollar und damit etwas weniger als erhofft in Aussicht.