In Firmen in Deutschland ist der Hype um Künstliche Intelligenz laut einer Erhebung noch nicht so ganz angekommen. Eher wenige Unternehmen nutzen die Technik - viele haben es aber noch vor. Als Begründung für die derzeitige Zurückhaltung werden mehrere Faktoren genannt.

Einem Medienbericht zufolge nutzt bislang nicht einmal jedes fünfte deutsche Unternehmen Programme mit künstlicher Intelligenz (KI). 18 Prozent der Arbeitgeber nutzten demnach KI in mindestens einem Unternehmensbereich, 35 Prozent planten dies, zitiert die Zeitung "Welt am Sonntag" in einem vorab veröffentlichten Artikel aus einer Erhebung des Personaldienstleisters Randstad und dem Münchner IFO-Institut, die der Zeitung vorliegt.

606 Personalverantwortliche waren dem Bericht zufolge zwischen Juli und August dafür befragt worden. Demnach wachse die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von künstlicher Intelligenz mit der Größe des Betriebes. Auch gebe es Unterschiede zwischen den Sektoren. Es planten mehr Industriebetriebe in naher Zukunft KI einzusetzen, als Dienstleister oder Unternehmen im Handel, so das Umfrageergebnislaut Vorabbericht. Die Betriebe gingen des Weiteren davon aus, dass sie aufgrund von KI weniger Personal einstellen werden.

Laut dem vorab veröffentlichten Artikel zeige die Umfrage aber auch, dass die Bedenken gegenüber der Künstlichen Intelligenz noch groß seien. 86 Prozent der Befragten hätten vor allem fehlendes Know-how, rechtliche Aspekte und mangelndes Vertrauen als Gründe für ihre Skepsis genannt.

In den USA nutzen viele Angestellte ChatGPT in ihrer täglichen Arbeit. Mehr als ein Viertel greift im Arbeitsalltag regelmäßig auf KI zurück, geht aus einer Online-Umfrage von Reuters/Ipsos unter 2625 Personen in den USA hervor. Dabei erlaube aber lediglich ein Fünftel der Unternehmen ausdrücklich den Gebrauch solcher externen Tools. Rund jeder zehnte Befragte gab an, dass seine Chefs externe KI-Tools ausdrücklich verboten hätten, während sich knapp ein Viertel nicht sicher sei, ob ihr Arbeitgeber die Nutzung der Technologie erlaubt.

ChatGPT war im November eingeführt worden. Zwei Monate später erreichte er 100 Millionen monatlich aktive Nutzer. Künstlicher Intelligenz wird oft eine große Zukunft vorausgesagt. Sie kann nicht nur Schülern und Studenten helfen, sondern auch Aufgaben in der Arbeitswelt leichter machen oder gar Arbeitsplätze ersetzen. Gleichzeitig wird jedoch auch vor den Gefahren gewarnt, sollte KI zum Beispiel in hochsensiblen Bereichen eingesetzt werden.