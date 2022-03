Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben ein Dekret unterzeichnet, nach dem ausländische Käufer für russisches Gas von Freitag an in Rubel zahlen müssen. Verträge würden gestoppt, wenn diese Zahlungen nicht erfolgten, sagt Putin.

Kremlchef Wladimir Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die "unfreundlichen" Länder eingestellt, sagte Putin im russischen Staatsfernsehen. Unklar war zunächst, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung direkt konvertiert wird.

Das Bundeskanzleramt hatte am gestrigen Mittwoch nach einem Telefonat Putins mit Bundeskanzler Olaf Scholz mitgeteilt, Putin habe erklärt, dass die von den Sanktionen befreite Gazprom-Bank die gezahlten Euros in Rubel konvertieren werde.

Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Dekrets durch den Kreml sagte Scholz dazu im Rahmen einer Pressekonferenz mit seinem österreichischen Amtskollegen Karl Nehammer: "In den Verträgen steht, dass in Euro gezahlt wird." Mit Bezug auf das gestrige Telefonat sagte der SPD-Politiker, er habe dem russischen Präsidenten und Initiator des Angriffskriegs in der Ukraine "klargemacht, dass das auch so bleiben wird". Für die Vertragspartner von Gazprom auf deutscher Seite gelte ihm zufolge, dass sie auch weiterhin in Euro zahlen können.

Westliche Firmen bezahlen auch bislang schon russisches Gas, indem sie Euro oder Dollar an die Gazprom-Bank überweisen, die nicht von den Sanktionen betroffen ist. Die Bank tauscht das Geld dann in Rubel um. Hintergrund des Streits ist, dass die G7-Staaten, zu denen Deutschland gehört, eine Bezahlung russischer Gasrechnungen in Rubel ablehnen.

Der russische Präsident hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass Zahlungen in Euro und Dollar nun keinen Wert mehr hätten für das Land. Laut Bundeskanzleramt habe Putin während des Telefonats die Umstellungen der Zahlungen von Euro oder Dollar damit begründet, "dass unter Verstoß gegen die Normen des internationalen Rechts die Devisenreserven der Bank Russlands von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingefroren wurden". Damit hatte die EU auf Russlands Krieg gegen die Ukraine reagiert.