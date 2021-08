Sidney ist seit fünf Wochen im Lockdown und der Reiseverkehr zwischen den australischen Bundesstaaten ist zur Zeit nur eingeschränkt möglich. Die nationale Fluggesellschaft Qantas zieht die Notbremse und stellt 2500 Angestellte vorübergehend frei.

Aufgrund des starken Rückgangs an Inlandsflügen während der Corona-Pandemie will die australische Fluggesellschaft Qantas 2500 Mitarbeiter beurlauben. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, betrifft die Maßnahme Piloten, Flugbegleiter und Flughafenmitarbeiter von Qantas und der Tochtergesellschaft Jetstar. Die Beurlaubung soll ab Mitte August beginnen und etwa zwei Monate dauern.

"Das ist natürlich das Letzte, was wir tun wollen, aber wir stehen jetzt vor einer längeren Zeit mit reduziertem Flugbetrieb, und das bedeutet keine Arbeit für eine Reihe unserer Mitarbeiter", erklärte Qantas-Chef Alan Joyce. Das Personal werde noch zwei Wochen lang bezahlt, bis die Änderung in Kraft trete. Ein Abbau von Arbeitsplätzen sei nicht geplant.

Die meisten der betroffenen Mitarbeiter seien im Bundesstaat New South Wales tätig, wo aufgrund eines Corona-Ausbruchs strikte Reisebeschränkungen verhängt wurden. Australiens größte Stadt Sydney befindet sich seit Wochen im Lockdown.

Die Fluggesellschaft ist eigenen Angaben zufolge aufgrund der Pandemie in schwere Turbulenzen geraten: Qantas sah sich gezwungen, die Zahl der Inlandsflüge im Juli auf weniger als 40 Prozent zu reduzieren. In der Corona-Krise hatte sich die Airline bereits ein striktes Spar- und Umstrukturierungsprogramm auferlegt: Im vergangenen Jahr verkündete Qantas die Streichung von tausenden Stellen.