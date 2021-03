Die Online-Videospielplattform Roblox gehört definitiv zu den Corona-Gewinnern: Im vergangenen Jahr haben sich die Nutzerzahlen beinahe verdoppelt. Die Plattform, die besonders bei Kindern beliebt ist, wird von Investoren mit knapp 30 Milliarden Dollar bewertet - schwarze Zahlen schreibt sie bislang nicht.

Die Online-Videospielplattform Roblox hat sich in der Pandemie zum virtuellen Tummelplatz für Kinder entwickelt, nun will sie die Wall Street erobern. Das Unternehmen aus dem kalifornischen San Mateo listet seine Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE), die Erwartungen sind hoch. Die NYSE setzte den Referenzpreis für die Papiere auf 45 Dollar fest, das entspricht einer Gesamtbewertung von rund 30 Milliarden Dollar (25 Milliarden Euro).

Roblox wurde 2006 gegründet, Nutzer können dort auch eigene Online-Spiele entwickeln. Die Plattform profitierte stark in der Corona-Krise, im vergangenen Jahr verdoppelten sich die Nutzerzahlen beinahe. Vor allem bei Kindern im Alter unter 13 Jahren sind die Online-Spiele des Anbieters äußerst beliebt. Roblox bietet auch eine eigene Digitalwährung namens Robux an, die für Käufe innerhalb der Spielewelt genutzt, aber auch in echtes Geld umgetauscht werden kann. Schwarze Zahlen schreibt das Unternehmen bislang nicht, 2020 machte Roblox einen Nettoverlust von 253 Millionen Dollar.

Schwarze Zahlen in weiter Ferne

Das dürfte sich laut CMC Market auch im kommenden Jahr nicht ändern. Im Gegenteil. "Auf seinem weiteren Expansionskurs wird Roblox an die Entwickler immer höhere Gebühren auszahlen, wie das Unternehmen selbst einräumt", sagt Marktanalyst Konstantin Oldenburger. Investoren sollten nicht erwarten, dass das Unternehmen in absehbarer Zeit profitabel wird.

Roblox genießt laut CMC Market in diesem Nischenmarkt einen First-Mover-Vorteil und unterscheidet sich von professionellen Spieleentwicklern wie Unity Software und Epic Games, die sich an professionelle Entwickler richten. Die Kernplattform von Roblox ist zwar kostenlos, aber sie ermutigt Content-Ersteller, ihre Inhalte zu monetarisieren, indem sie In-Game-Funktionen hinzufügen oder Kleidung, Accessoires, Gesten und Emojis für den Avatar-Marktplatz erstellen.

Bei der Premiere an der NYSE handelt es sich nicht um einen klassischen Börsengang, sondern um eine Direktplatzierung. Dabei werden die Papiere ohne ein vorheriges Preisbildungsverfahren direkt an der Börse gelistet. Auf diese eher ungewöhnliche, aber kostengünstigeren Variante hatten zuvor auch schon größere Firmen wie Spotify oder Slack gesetzt.