Seit 2020 macht Tesla Gewinne - und inzwischen richtig gute: Im vergangenen Quartal verbucht der Elektroautobauer ein Plus von 2,3 Milliarden Dollar - mehr als achtmal so viel wie im Vorjahresquartal. Die Aussichten sind allerdings durch die weltweiten Lieferkettenprobleme getrübt.

Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer Tesla 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, wie Tesla nach US-Börsenschluss in Austin mitteilte. Im Geschäftsbericht bezeichnete das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk 2021 als "Jahr des Durchbruchs für Tesla". Es gebe nun keine Zweifel mehr an der Profitabilität von Elektroautos. Tesla hatte lange Zeit rote Zahlen geschrieben und erst 2020 seinen ersten Jahresgewinn seit der Firmengründung 2003 verbucht.

Inzwischen verdient der Konzern gut: Im vergangenen Quartal stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 760 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Den Umsatz erhöhte Tesla in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen klar. Dennoch reagierte die Aktie nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursabschlägen.

Die globalen Lieferkettenprobleme zwingen auch Tesla zu Abstrichen bei der Produktion. "Unsere eigenen Fabriken laufen seit mehreren Quartalen unter ihrer Kapazität, da die Lieferkette der wichtigste limitierende Faktor ist", teilte das Unternehmen mit. Dies werde "wahrscheinlich bis 2022 anhalten". Dennoch bekräftigte Tesla das Wachstumsziel von 50 Prozent jährlich: "Wir planen, unsere Produktionskapazitäten so schnell wie möglich auszubauen", erklärte der Elektroauto-Pionier.