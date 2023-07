Von April bis Juni stellt Tesla knapp 480.000 Fahrzeuge her. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um mehr als 85 Prozent und deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Auch bei den Auslieferungen steht ein neuer Rekord. Dennoch werden die Lager voller.

Tesla hat im zweiten Quartal deutlich mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Der weltgrößte Hersteller von E-Autos stellte von April bis Juni nach eigenen Angaben knapp 480.000 Fahrzeuge her. Das ist verglichen mit dem Vorjahr ein Anstieg von 85,5 Prozent.

Ausgeliefert wurden gut 466.000 Fahrzeuge. Experten hatten nach Refinitiv-Daten im Durchschnitt mit der Auslieferung von lediglich 445.000 Fahrzeugen gerechnet. Im Vorjahr hatte Tesla von April bis Juni 254.695 Fahrzeuge ausgeliefert.

Der Auslieferungsrekord des zweiten Quartals zeigt, dass Teslas Bemühungen, die Nachfrage seit Jahresanfang durch Rabatte anzukurbeln, erfolgreich war. Allerdings lag wie schon im ersten Jahresviertel die Produktion über den Auslieferungen. Mit 13.560 Fahrzeugen war der Lageraufbau im zweiten Quartal allerdings kleiner als in den ersten drei Monaten des laufenden Monats, in dem die Überproduktion bei mehr als 18.000 Fahrzeugen gelegen hatte.

Kommt als nächstes Indien?

Tesla-Chef Elon Musk hatte zuletzt erklärt, als nächsten Absatzmarkt "so bald wie möglich" auch in Indien investieren zu wollen. "Ich bin zuversichtlich, dass Tesla in Indien sein wird, und zwar so schnell wie möglich", sagte Musk nach einem Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in New York während Modis Regierungsbesuchs in den USA. Er sei ein "Fan" von Modi. "Ich möchte dem Premierminister für seine Unterstützung danken und hoffe, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft etwas ankündigen können."

Musk hatte im Mai betont, dass Tesla voraussichtlich noch in diesem Jahr den nächsten Standort für eine neue Fabrik auswählen wird und dass Indien ein interessanter Ort für ein neues Werk sei. Bisher besitzt Tesla vier Produktionsstätten. Zwei befinden sich in Kalifornien und Texas und somit in den USA. Das größte Werk betreibt Tesla im chinesischen Shanghai. Zusätzlich stellt Tesla Fahrzeuge im brandenburgischen Grünheide her.