USA halten an Strafzöllen gegen China fest

Mnuchin verweist auf "Phase 2" USA halten an Strafzöllen gegen China fest

Nach einem monatelangen Handelsstreit soll nun ein erstes Handelsabkommen zwischen den USA und China unterzeichnet werden. US-Zölle auf chinesische Importe wird es danach aber weiterhin geben. Das stellt US-Finanzminister Mnuchin vorab klar.

Im ersten Handelsabkommen zwischen den USA und China ist keine künftige Reduzierung der US-Sonderzölle auf chinesische Einfuhren vorgesehen. Die Vereinigten Staaten würden Zölle auf chinesische Waren bis zum Abschluss einer zweiten Vereinbarung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt beibehalten, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin.

"Diese Tarife bleiben bestehen, bis es eine Phase 2 gibt. Wenn der Präsident schnell eine Phase 2 in Kraft setzt, wird er die Freigabe von Zöllen als Teil von Phase 2 in Betracht ziehen", sagte er Reportern.

Nach monatelangen zähen Verhandlungen im Handelsstreit wollen die USA und China in Washington ein erstes Teilabkommen unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump plant im Weißen Haus dazu am späten Vormittag (Ortszeit) eine Zeremonie zusammen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He, der den Deal mitausgehandelt hat.