Seit Tagen haben Anleger die russische Eskalation in der Ukraine mit wachsender Sorge beobachtet. Der Angriff Russlands lässt die Kurse an den Börsen deutlich abrutschen. Der Dax steuert auf den größten Tagesverlust seit dem Börsencrash im März 2020 zu.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat Panikverkäufe am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Der Dax brach zur Eröffnung um 4,4 Prozent auf 13.988 Punkte ein und steuerte auf den größten Tagesverlust seit dem Börsencrash im März 2020 zu.

Russland hat über mehrere Flanken einen Angriff auf die Ukraine gestartet. Dies zerstöre die Zuversicht der Anleger, sagte Karen Jorritsma, Aktien-Chefin der Investmentbank RBC Capital Markets. Die Weltwirtschaft müsse bereits mit der Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken zurechtkommen.

"Jetzt stellt sich die Frage, was aus dem Wachstum wird." Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Uniper mit einem Minus von 16,7 Prozent. Der Versorger ist an der Finanzierung der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland beteiligt. Die USA hatten Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG angekündigt.

Brent erstmals wieder über 100 Dollar

Die Ölpreise legten kräftig zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar. Zuletzt zog der Brent-Preis um 4,50 Dollar oder 4,65 Prozent auf 101,34 Dollar an. Damit summiert sich das Plus beim Brent-Preis in diesem Jahr bereits auf rund 30 Prozent, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr verdoppelt hatte.

Anleger flüchteten in Gold oder deutsche Staatsanleihen: Eine Feinunze Gold (rund 31,1 Gramm) kostete im frühen Handel 1949 US-Dollar, das ist der höchste Stand seit Januar 2021. Auch der deutsche Anleihemarkt legte zu: Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog um etwa ein Prozent auf 167,64 Punkte an. Am Donnerstagmorgen hatte der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell angeordnet.

US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die NATO verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen. Am Mittwoch sackte in den USA der Dow Jones Industrial mit knapp 33.085 Punkten auf das niedrigste Niveau seit April 2021. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,84 Prozent auf 4225,50 Punkte. Er sackte ebenso auf das niedrigste Niveau seit Juni 2021 ab wie der technologielastige Nasdaq 100, der am Ende sogar 2,60 Prozent auf 13 509,43 Zähler einbüßte.

