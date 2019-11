Jahrelang lehrt Under Armour der Konkurrenz um Nike und Adidas das Fürchten, wächst in rasantem Tempo. Doch die Zeit ist vorbei - und der US-Sportartikelkonzern in stattdessen in den Fokus der Justiz und der SEC geraten.

Der ins Visier der US-Aufsichtsbehörden geratene Sportbekleidungshersteller Under Armour hat seine Prognose für den Jahresumsatz nach unten korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der Adidas-Rivale nun ein Umsatzwachstum von rund zwei Prozent gegenüber der bisherigen Prognose von drei bis vier Prozent, wie das Unternehmen bekanntgab.

Allerdings steigerten mehr Verkäufe zu nicht-diskontierten Preisen die Margen im dritten Quartal und trugen dazu bei, dass der Gewinn im dritten Quartal die Markterwartungen übertraf: Der Nettogewinn stieg um 40 Prozent auf 102,3 Millionen Dollar oder 23 Cents pro Aktie. Analystenschätzungen lagen bei 18 Cent. Der Nettoumsatz sank um rund ein Prozent auf 1,43 Milliarden Dollar, lag aber über den Analystenerwartungen von 1,41 Milliarden Dollar.

Höhenflug beendet

Das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsicht SEC prüften die Bilanzierungspraxis des Konzerns, bestätigte der Sportartikelhersteller. Die US-Behörden untersuchten, ob Under Armour den Umsatz von Quartal zu Quartal verschoben habe, um finanziell gesünder zu erscheinen. Die Aktien des Unternehmens schlossen nach Bekanntgabe der Untersuchungen rund 19 Prozent tiefer.

Under Armour war jahrelang rasant gewachsen und zu einem ernsten Konkurrenten für Adidas, Nike und Co geworden. Doch seit einigen Jahren läuft das Geschäft nicht mehr rund, die Firma schrieb zuletzt rote Zahlen. Vergangenen Monat kündigte Under-Armour-Gründer Kevin Plank an, den Chefposten im nächsten Jahr nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Unternehmensspitze abzugeben.