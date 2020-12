Führende Halbleiter-Hersteller orientieren sich in der Corona-Krise kurzfristig neu. Sie konzentrieren die Produktion verstärkt auf Unterhaltungstechnik. Darunter leidet die Autoindustrie. Volkswagen muss die eigene Arbeit herunterfahren. Am Stammsitz werden für Tausende Beschäftige die Weihnachtsferien verlängert.

Europas größer Autobauer Volkswagen muss wegen eines Engpasses bei Halbleitern die Fahrzeugproduktion weltweit bei der Kernmarke und mehreren Konzernmarken drosseln. "Die massiv eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeug-Produktion", teilte der Dax-Konzern mit. VW müsse nun die Fertigung an chinesischen, nordamerikanischen und europäischen Standorten im ersten Quartal 2021 an die Versorgungssituation anpassen.

Betroffen sind Fahrzeuge auf Basis der MQB-Plattform (Modularer Querbaukasten) der Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, Skoda, Seat sowie im begrenzten Umfang Audi. Konkrete Angaben zum Umfang der Einschränkungen machte VW nicht. VW bemüht sich mit nicht näher genannten Gegenmaßnahmen und Alternativen, die Auswirkungen des Lieferengpasses und damit die Zahl der betroffenen Fahrzeuge zu begrenzen.

Aus Unternehmenskreisen hieß es, die schon laufende Kurzarbeitsregelung am Stammsitz Wolfsburg werde entsprechend angepasst. Dort, in Emden und im Komponentenwerk Braunschweig wurde das Arbeitsvolumen für eine hohe vierstellige Zahl an Beschäftigen schon Anfang dieser Woche gesenkt - Grund waren zunächst Probleme eines wichtigen Zulieferers von Sitzteilen, bei dem Teile der Belegschaft nach Corona-Infektionen ausgefallen waren.

Nun soll die Betriebsruhe über die Weihnachts- und Neujahrstage in Wolfsburg für Teile der Golf-Produktion und bis zu 8000 Beschäftigte bis zum 18. Januar verlängert werden - mit gestaffeltem Neustart einzelner Bereiche schon etwas früher. Dies sei mit dem Betriebsrat vereinbart worden, hieß es. An den Tiguan-Linien könne voraussichtlich bereits ab dem 4. Januar weitergearbeitet werden. Die Versorgung der Produktion der neuen ID-Familie sei gesichert.

Hersteller konzentrieren sich eher auf Consumer Electronics

"Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen", erklärte der designierte VW-Einkaufschef Murat Aksel laut Mitteilung. "Allerdings bekommen wir nun die Auswirkungen der globalen Engpässe bei Halbleitern zu spüren." In den vergangenen Wochen hatten bereits zahlreiche Unternehmen der Autobranche vor Engpässen bei Halbleitern gewarnt. Als Grund wurde vor allem eine hohe Nachfrage bei begrenzten Produktionskapazitäten angeführt.

Eine weitere Erklärung mit Blick auf die Autobranche: Wegen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Absatzrückgängen in der Autoindustrie hätten führende Halbleiterhersteller ihre Produktion auf andere Abnehmerbranchen, wie zum Beispiel Consumer Electronics, umgestellt, so VW. Inzwischen haben sich die Automärkte wieder deutlich erholt, vor allem in China. "Das verschärft die aktuelle Situation und so fehlen der Industrie - und auch dem Volkswagen Konzern - entsprechende elektronische Bauteile", erklärten die Wolfsburger.