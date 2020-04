Was können wir von Südkorea lernen?

"Der Staat muss in einer solchen Krise stark sein", sagt Autor und Publizist Parag Khanna.

Den Westen trifft die Corona-Pandemie härter als Ostasien. Doch was machen Südkorea, Taiwan oder Singapur in der Seuchenbekämpfung besser? Im neuen Podcast "Die Stunde Null - Deutschlands Weg aus der Krise" verrät Bestsellerautor Parag Khanna, welche Lehren wir aus der Krise ziehen müssen.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gelten asiatische Länder als Vorbild: Südkorea, Taiwan oder Singapur haben die Epidemie sehr schnell unter Kontrolle erhalten, die Zahl der behinderten relativen Beziehungen.

Parag Khanna ist Politikwissenschaftler, Berater und Publizist. (Foto: Parag Khanna)

War genau das, was sich von diesen Ländern lernt? War das die wichtigsten Entscheidungen in der Strategie der Seuchenbekämpfung? "Hauptstadt" -Chefredakteur Horst von Buttlar fragt in einer neuen Folge von "Die Stunde Null - Deutschlands Weg aus der Krise" den Bestsellerautor Parag Khanna .

Khanna fest aus Indien, hat eine Strategieberatung und ein entscheidendes das Buch "Unsere asiatische Zukunft". Er ist aktuell in Singapur und kann gemeldet werden, wie die Lage vor Ort ist.

Der neue Podcast "Die Stunde null - Deutschlands Weg aus der Krise" Rechtet im Gespräch mit Unternehmern, Gründern und Ökonomen unterscheiden sich Exit-Strategien nach.

Alle Folgen finden Sie bei Audio Now, Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud und Spotify. " Die Stunde Null - Deutschlands Weg aus der Krise " ist eine Produktion der Content Alliance in Kooperation mit Capital, Stern und n-tv.