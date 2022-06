Ende Mai melden deutschlandweit Discounter und Supermärkte Probleme mit der Kartenzahlung. Nach wenigen Tagen schien der Fehler behoben, doch nun scheint sich der Vorfall bei der Drogeriekette dm zu wiederholen. In vielen Städten stehen Kundinnen und Kunden daher vor verschlossenen Filialen.

Mehrere Filialen der Karlsruher Drogeriekette dm melden wegen einer Softwarepanne erneut Probleme mit ihren Kassen. Wie viele Märkte bundesweit betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. Das Unternehmen teilte auch nicht mit, ob sich die Probleme allein auf die Kartenzahlung beschränken oder, ob die Kassen insgesamt nicht funktionieren, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach musste dm Filialen in mehreren deutschen Städten schließen.

Probleme meldeten betroffene Kundinnen und Kunden auf Twitter und anderen Plattformen unter anderem aus Berlin, Freiburg, Leipzig und aus Rendsburg in Schleswig-Holstein. In anderen Filialen in den gleichen Städten soll der Betrieb aber reibungslos laufen. "Focus Online" meldet, dass die betroffenen Filialen keine Verbindung zum Internet herstellen können.

Unternehmenschef Christoph Werner bestätigte die Probleme auf Nachfrage. "Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen", sagte er. Gleichzeitig kündigte er zuversichtlich an, dass die Ursache gefunden sei. Das Problem werde innerhalb kürzester Zeit gelöst sein, versprach Werner.

Schon Ende Mai war es deutschlandweit in weiten Teilen des Einzelhandels nicht möglich, mit Karte zu bezahlen. Unter anderem bei Aldi Nord, Edeka und Netto konnten Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe zeitweise nur in bar begleichen. Ursache war ein Softwarefehler in einem weit verbreiteten Kartenzahlungsgerät, das ausgetauscht werden musste.

Offiziell ist die Ursache für das Problem im Mai noch nicht bekannt. Der Handelsverband Deutschland kündigte an, die Auswirkungen des in Deutschland weit verbreiteten Terminaltyps H5000 aufzuarbeiten. Auch die Bundesbank, die Finanzaufsicht Bafin, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Partnernotenbanken im Eurosystem kündigten an, die Störung untersuchen zu wollen.