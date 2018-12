Wirtschaft

"Ich bin ein Mann der Zölle": Wall Street sackt wegen Trump-Zweifeln ab

Die Freude hielt nur einen Tag: Weil Anleger nicht ganz durchschauen, was die USA und China im Handelsstreit tatsächlich vereinbart haben, treten sie lieber zurück an die Seitenlinie. Zuvor aber machen sie Kasse.

Die anfängliche Euphorie über den Burgfrieden im Handelsstreit zwischen den USA und China ist an den Finanzmärkten in Skepsis umgeschlagen. "Es ist nicht klar, worauf sich die beiden Seiten geeinigt haben - wir wissen nur, dass es einen begrenzten Waffenstillstand gibt", sagte Ökonom Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James.

An der Wall Street gibt der Dow Jones Index 2,7 Prozent auf 25.131 Punkte - gut 700 Punkte weniger als am Vortag, an dessen Ende noch ein Plus von gut ein Prozent auf der Kurstafel gestanden hatte. Der S&P 500 verliert 2,4 Prozent auf 2723 Punkte. Der Nasdaq-Composite rutscht 2,8 Prozent ins Minus auf 7234 Zähler. Auch der Frankfurter Dax gab einen Teil der Gewinne vom Wochenanfang wieder ab und fiel um gut ein Prozent.

US-Präsident Donald Trump brachte am Dienstag zwar eine Verlängerung der 90-Tage-Frist ins Gespräch, in der die USA keine zusätzlichen Zölle gegen China verhängen wollen. Doch beruhigte dies die Anleger kaum. Einem Tweet des Präsidenten zufolge haben die Verhandlungen über die Beilegung des Handelsstreits bereits begonnen. "Wenn sie nicht verlängert werden, enden die 90 Tage nach dem wunderbaren und sehr herzlichen Abendessen mit Präsident Xi in Argentinien", fügte Trump hinzu. Sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow erklärte, er sehe eine Reduzierung von chinesischen Zöllen auf US-Autoimporte sowie Agrar- und Energieprodukte als Lackmustest für den Erfolg der Handelsgespräche. Später twitterte der Präsident: "Ich bin ein Mann der Zölle." Dieser Weg werde immer der beste sein, um die wirtschaftliche Macht Amerikas zu maximieren.

Die wieder aufgeflammte Furcht vor einer deutlichen Abkühlung der Weltkonjunktur spiegelte sich am Rentenmarkt wider. In den USA droht die Rendite zehnjähriger Bonds unter diejenige der zweijährigen Titel zu fallen.

Besonders Industrie- und Technologiewerte geraten unter Druck. Die beiden Sektoren reagieren in der Regel am sensibelsten auf Nachrichten rund um den Handelskonflikt. Zu Wochenbeginn hatten sie den Markt noch maßgeblich nach oben gezogen, als die Erleichterung über den Burgfrieden im amerikanisch-chinesischen Konflikt überwog.

Den Dow belasten nun vor allem die Börsenschwergewichte Boeing und Caterpillar, die 3,2 beziehungsweise 4,9 Prozent verloren. Apple-Aktien gaben 3,5 Prozent nach und drückten so den S&P und die Nasdaq nach unten.

