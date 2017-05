Unterhaltung

"Mehr Sexappeal denn je": "Die Bachelorette" zurück im TV

Es soll mal wieder Rosen regnen für sie: die Bachelorette. In wenigen Wochen schickt RTL erneut 20 Männer ins Rennen um eine Frau. Was das so für Typen sind? Ein paar Details verrät der Sender schon jetzt.

Schon im Dezember 2016 kündigte RTL an, "Die Bachelorette" 2017 auf die Bildschirme zurückkehren zu lassen. Jetzt steht fest, ab wann genau 20 vermeintliche Kavaliere um das Herz nur einer Frau buhlen werden. Am 14. Juni zeigt der Sender um 20.15 Uhr die erste Folge der neuen Staffel. Sechs weitere Episoden sollen folgen.

Bereits zum vierten Mal wird eine Junggesellin auf umgedrehte Brautschau gehen - "selbstbewusster, frecher und mit mehr Sexappeal denn je", wie RTL verspricht. Nicht umsonst bewirbt man das Format mit dem Slogan "Flirten bis der Arzt kommt".

Ein Arzt scheint übrigens tatsächlich auf den Plan zu treten. Jedenfalls lassen das die Angaben des Senders vermuten. Neben besagtem Arzt sollen sich unter den Kandidaten ein Musiker, ein Geschäftsführer, ein Schornsteinfeger, ein Model und ein Feuerwehrmann befinden.

"Selbstbewusstsein, Intelligenz, Humor"

Derzeit ist noch nicht offiziell bekannt, wer die Junggesellin ist, die sich von einem ganzen Rudel attraktiver Männer umgarnen lassen darf. "Sex-Appeal, Selbstbewusstsein, Intelligenz, Humor" soll die neue "Bachelorette" laut dem Privatsender auf jeden Fall besitzen.

Ansonsten scheint sich am Format nicht viel verändert zu haben. Es wird unterschiedliche Dates zu sehen geben - teilweise an außergewöhnlichen Orten. Die letzten drei Rosenkrieger dürfen zu den sogenannten Dreamdates und die letzten zwei lernen die Eltern ihrer Angebeteten kennen, bevor sie sich dann entscheidet, welcher Herr ihr am allerbesten gefallen hat.

Ob das dann wirklich Liebe ist? Vom Fernsehbildschirm ins echte Leben - diesen Sprung haben die TV-Paare bislang nur bedingt geschafft. Im vergangenen Jahr etwa trennte sich die letzte Bachelorette Alisa von ihrem Patrick, vor wenigen Wochen erst wurde das Liebes-Aus von Anna und Marvin bekannt.

Quelle: n-tv.de