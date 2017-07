Unterhaltung

Männer, Frauen und ein Reh: Besondere Bücher für den Urlaub

Sommerzeit ist Lesezeit: Vom dicken Wälzer, über ein junges Prosadebüt bis zum liebevoll illustrierten Kinderbuch. n-tv.de hat vier neue Lieblingsbücher zusammengestellt, die hervorragend ins Reisegepäck passen.

Alles kann anders sein

Was wäre, wenn mein Leben an der einen oder anderen Stelle nur etwas anders verlaufen wäre? Wäre ich dann noch dieselbe Person? Diese Frage lotet Paul Auster in seinem neuen Roman "4321" aus. Seinen Helden, Archie Ferguson, gibt es gleich viermal. 1947 in den USA geboren, verläuft das Leben von Ferguson auf unterschiedliche Weise. Mal kann sich sein Vater seinen betrügerischen Brüdern zur Wehr setzen und wird ein erfolgreicher Geschäftsmann, mal fällt er ihnen zum Opfer. Mal verfolgt seine Mutter ihre Karriere als Fotografin, mal gibt sie alles für die Familie auf. Und Fergusons Leben wird von den Weichenstellungen auf immer neue Bahnen geschickt.

Er glänzt auf der Universität oder bricht alles ab, um nach Paris zu gehen. Liebt Frauen oder Männer und bleibt dabei doch immer er selbst - in der Liebe zu den ihm wichtigen Menschen, seiner Passion fürs Schreiben und seinem sportlichen Talent. Der mittlerweile 70-jährige Auster nimmt seine Leser mit in die Welt und den Kopf eines Heranwachsenden. Und malt dabei ein Bild der für die USA bewegten 1950er und 1960er Jahren mit Kennedy, Rassenunruhen, Studentenrevolten und Vietnam.

Dass Auster Ferguson in seinem eigenen Geburtsjahr auf den Weg schickt und eigene Talente mitgibt, erhöht den Reiz dieses multiplen Romans – welcher Ferguson kommt der Biografie des Autoren wohl am nächsten? Ein Buch, das nicht nur die Hauptfigur, sondern das ganze liebgewonnene Ensemble immer wieder von einer neuen Seite zeigt. Es lohnt sich, Notizen beim Lesen zu machen, damit man immer weiß, mit welchem Archie man es zu tun hat - auch wenn einer der Fergusons schon im Teenager-Alter ums Leben kommt. Weil sich das Buch auch nach über 1200 Seiten nur schwer aus der Hand legen lässt, hat sich Paul Auster auf einer Skala von eins bis zehn mit seinem Buch eine zwölf verdient. (sla)

Es war einmal ein Reh ...

Den Zeichner OL kennen n-tv.de Leser vom allwöchentlichen "Schönes Wochenende"-Cartoon. Aber er zeichnet nicht nur, er bringt auch Bücher heraus, wie etwa 2015 seine Autobiografie "Forelle Grau: Die Geschichte von OL". Nun hat er eine kleine Tochter - und ein ihr gewidmetes Kinderbuch herausgebracht: "Es war einmal ein Reh" mit "tierisch lustigen Reimen von OL". Darin hat er 21 Tiere gezeichnet und passend dazu gereimt. Etwa: "Es war einmal ein Fuchs, der fraß am liebsten Möhren. Er lebte vegetarisch und konnte sehr gut hören." Oder: "Es war einmal 'ne Fledermaus, die kam nie vor halb acht nach Haus. Sie drehte große Runden, das dauerte oft Stunden." Und noch einer: "Es war einmal 'ne Rotbauchunke, die saß - man konnt' es sehen - sehr häufig in Tomatentunke. Das war ihr angenehm."

Die Reime sind immer nur zwei- oder vierzeilig, kommen also äußerst schnell zum Punkt und sind sehr vergnüglich zu lesen. Wer (kleinere) Kinder hat, weiß: Die mögen solche Reime sehr. Sie haben eine schwungvolle Melodie, sind kurz und knackig und machen einfach Spaß. Letzteres lässt sich auch über die wirklich lustigen Bilder sagen. Wetten, dass Ihr Kind die Reime bald alle mitsprechen kann? (abe)

Was hat Deutschland geschafft?

Tuvia Tenenbom zieht wieder los. Der humorvoll-provokante Journalist findet sich, nach Deutschen, Juden, und Amerikanern nun "Allein unter Flüchtlingen" wieder. Nicht ganz freiwillig, sein Verlag Suhrkamp hat ihn losgeschickt. Obwohl er kein Experte ist, was die Flüchtlinge in Deutschland angeht – er weiß etwa soviel darüber, wie der durchschnittliche Nachrichtenkonsument: Mutti Merkel und das Flüchtlingsmädchen. "Wir schaffen das." Silvester 2015/2016.

Mit diesen Bildern und einen Haufen Statistiken im Kopf macht sich Tenenbom auf den Weg. Um herauszufinden, was man in Deutschland über die Flüchtlinge denkt, trifft er Götz Kubitschek, Frauke Petry, Akif Pirincci, Gregor Gysi und andere. Und er geht in die Flüchtlingsunterkünfte. Wo er Geschichten von Schlauchbooten und hohen Wellen erwartet, hört er von Flugreisen. Von geschwänzten Deutschstunden, von den 400 Euro, die jedes Mitglied einer Flüchtlingsfamilie erhält. Geschichten, die den Erwartungen mancher Leser entsprechen dürften.

Aber dann legt Tenenbom los. Zerpflückt den "Bullshit", der ihm von seinen Interviewpartner über arabische Länder, die keine Flüchtlinge aufgenommen hätten, erzählt wird. Berichtet von den schlimmen Zuständen in den Flüchtlingsheimen: Schlechtes Essen, kaputte Toiletten, durch Viren und Bakterien ausgelöste Hautausschläge und nicht zuletzt Messerstechereien und Vergewaltigungen, weil hier Menschen zusammen wohnen müssen, die sich woanders noch bekämpft haben. "Ich war nicht vorbereitet darauf, was ich sehen würde", sagt Tenenbom bei der Vorstellung seines Buches in Berlin. "Es gab in Deutschland keinen Plan für das, was nach dem "Wir schaffen das" kommen sollte. Und jetzt leben die Menschen, die mit Teddybären begrüßt wurden, wie die Tiere." Man mag diese Anklage ungerecht finden, auf die vielen Hilfsprojekte und engagierte Helfer verweisen wollen. Doch wie der Journalist Richard C. Schneider an anderer Stelle über Tenenbom seufzte, ist das Problem, das Tenenbom erneut erstmal als Kronzeuge gelten muss. Wer ihm widersprechen will, muss sich selber auf den Weg in die Flüchtlingsheime machen. (sla)

Einer hätte gereicht

Die meisten, die keine haben, wünschen sich welche. Und die meisten, die welche haben, wundern sich über deren Andersartigkeit. Geschwister sind vertraut und gleichzeitig ein Rätsel. Welche besonderen Beziehungen zwischen Ihnen das Leben hervorbringen kann, beschreibt Nadja Schlüter geistreich, unterhaltsam und tiefgründig in zehn Erzählungen in "Einer hätte gereicht".

Da gibt es die Barbesitzerin, die hinter ihrem Tresen die Kriege ihrer drei Brüder beobachtet und dabei immer neutral bleiben will – bis sie zu einer Reaktion gezwungen wird. Die Geschwister im Zug, die keine sind, aber so tun als ob, um sich einen Betrunkenen vom Hals zu halten und die Geschichte von einer Gesellschaft, in der man sich seine Schwester oder seinen Bruder aussuchen darf – oder muss.

So unterschiedlich und oftmals überraschend die Geschichten sind, so menschlich sind die Protagonisten in ihnen. Der Glaubenssatz: "Wir müssen uns ähnlich sein, wir sind Geschwister" wird auf vielfältige Weise klug beobachtet, aber immer zerstört. Ein wunderbares Prosadebüt, das viel Lust beim Lesen macht – nicht nur Geschwistern. (jaz)

