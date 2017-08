Wissen

Säugetiere mit Flügeln: Die ersten Gleiter gab es in der Dino-Zeit

In China haben Forscher Fossilien von Gleitsäugetieren entdeckt, die vor 160 Millionen Jahren lebten. Die Funde zeigen: Dinosaurier dominierten damals die Umwelt weniger als gedacht.

Säugetiere waren schon zur Zeit der Dinosaurier wesentlich vielfältiger als bisher gedacht. Fossilien aus China zeigen, dass vor etwa 160 Millionen Jahren gleich zwei Arten durch die Luft segelten. Beide hatten lange Gliedmaßen und trugen zwischen Vorder- und Hinterbeinen flügelartige Membranen, mit denen sie zwischen Bäumen gleiten konnten. Damit seien Maiopatagium furculiferum und Vilevolodon diplomylas die frühesten gleitenden Säugetiere, schreibt das Team aus China und den USA im Fachblatt "Nature".

Gleitende oder fliegende Säugetiere gibt es heute auf allen Kontinenten - neben Fledermäusen und Flughunden sind dies etwa Gleitbeutler in Australien, Riesengleiter in Südostasien oder die auch in Nordamerika lebenden Gleithörnchen. Über die frühe Entwicklung dieser Lebensweise war kaum etwas bekannt, bis die Forscher auf die Fossilien in der Tiaojishan-Formation nordöstlich von Peking stießen. "Diese Säugetiere aus der Jurazeit waren die ersten Gleiter", sagt Zhe-Xi Luo von der Universität Chicago in einer Mitteilung seiner Hochschule. "Unter allen Säugetieren hatten sie gewissermaßen die ersten Flügel."

Große Vielfalt unter den Urzeit-Säugetieren

Das am besten erhaltene Fossil, Maiopatagium furculiferum, war etwa 30 Zentimeter lang. Die langen Finger an den Gliedmaßen deuten darauf hin, dass die Tiere viel in den Bäumen hingen. Aus den Zähnen beider Arten leitet das Team ab, dass die Tiere - ähnlich wie heutige Gleiter - hauptsächlich Pflanzenfresser waren und vorwiegend weiche Nahrung wie etwa junge Blätter verzehrten. Blütenpflanzen gab es zu jener Zeit noch nicht, stattdessen dominierten Farne und Nacktsamer wie etwa Ginkgo-Pflanzen, Palmfarne und Kiefernartige die Flora.

"Säugetiere sind in ihrem Lebensstil vielfältiger als andere moderne Landwirbeltiere, aber wir wollten herausfinden, ob auch die frühen Vorläufer von Säugetieren sich schon ähnlich differenziert hatten", sagt Luo. "Diese Gleiter zeigen, dass die frühen Säugetiere tatsächlich ein weites Spektrum von Vielfalt hatten. Das bedeutet, dass Dinosaurier die damalige Landschaft nicht so stark dominiert haben, wie wir bislang glaubten."

Quelle: n-tv.de