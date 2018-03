Leben

Selbstbewusst auf dem Solotrip: Ja, ich bin eine Frau - und reise allein

Von Sonja Gurris

Wenn Frauen allein verreisen, sind die Bedenken bei Familie und Freunden oft groß: Ist das auch sicher? Was ist, wenn irgendwas passiert? Expertinnen raten, sich von den Risiken nicht abschrecken zu lassen und aufs Bauchgefühl zu hören.

Carina Herrmann ist auf dem Weg zum Ölberg in Jerusalem, als sie einen Kardinalfehler für alleinreisende Frauen macht: Sie biegt in eine unbelebte Gasse ein und trifft dort auf eine Gruppe junger Männer - "irgendwo zwischen Kindern und Jugendlichen". Die Jungs begrüßen sie mit Handschlag, verwickeln sie in ein Gespräch und versuchen, die hübsche Blondine tiefer in die Gasse zu ziehen. "Nach wenigen Sätzen machen sie sich eher einen Spaß daraus, mich zu betatschen", erinnert sich die Deutsche. Herrmann gelingt es, sich aus der Situation zu befreien. Doch das Erlebnis verändert sie.

"Niemand sagt dir vorher, dass du ständig gemustert wirst", so die Bloggerin. "Niemand sagt dir, wie lästig anzügliche Blicke oder Sprüche sein können." Wenn Frauen alleine reisen, müssen sie die eigene Sicherheit stets mitdenken. Und doch gibt es immer mehr Abenteurerinnen, die den Schritt in die große weite Welt allein wagen. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag von "Skyscanner" waren acht von zehn Deutsche bereits alleine im Urlaub - darunter auch viele Frauen. Gerade bei ihnen sind die Ängste vor der ersten Solo-Reise groß. Bloggerinnen wie Carina Herrmann wollen diese Sorgen nehmen. "Lass' dir von niemandem einreden, Reisen als Frau sei gefährlich oder ungefährlich!", schreibt sie auf "Pink Compass". "Tu' das, was dir ein gutes Bauchgefühl gibt!" Und mit diesem Rat ist sie nicht allein.

In Facebook-Gruppen ("Wenn Frauen solo reisen") und Reiseblogs finden reiselustige Singlefrauen reichlich Tipps für ihren Solotrip. Die Botschaft: Wer als Frau alleine reisen will, sollte sich gut vorbereiten und auch mögliche Ausweichstrategien entwickeln. Carina Herrmann und viele weitere wirken dabei als Multiplikatorinnen und Mutmacherinnen für andere, gerade weil sie sowohl ihre Ängste als auch ihre positiven Erfahrungen mit ihren Lesern teilen. Zudem wissen sie, welche Reiseziele für alleinreisende Frauen besonders geeignet sind. Spitzenplatz auf Herrmanns Liste ist Australien, gefolgt von Thailand und Bali. Der Grund ist einfach: "Die Menschen sind auf Touristen und Reisende eingestellt und es gibt massenweise Alleinreisende", so die Reiseexpertin. Auch europäische Länder liegen bei ihr weit vorn.

Die Trillerpfeife als Schutz

Grundsätzlich empfiehlt sich für alleinreisende Frauen zu Anfang, Länder mit einem ähnlichen Kulturkreis zu erkunden - doch exotischere Reiseziele sollten nicht automatisch von der Liste gestrichen werden. Viele der Blogs bieten konkrete Tipps und einen Überblick über Produkte, die unterwegs das eigene Sicherheitsempfinden erhöhen können. "Eine Pfeife macht viel Krach und kann Aufmerksamkeit schaffen", schreibt beispielsweise Stefanie Armbruster auf ihrem Blog "Steffis Traumzeit". "Sie ist klein, leicht und wirkungsvoll." Auch Notlügen können in brenzligen Situationen helfen. Beispielsweise "Meine Begleitung kommt gleich", wenn man sich zum Beispiel von einem Mann bedrängt fühlt und Abstand herstellen will.

Herrmann rät zudem allen Frauen, in der Unterkunft eine Nachricht zu hinterlassen, wo man hingegangen ist - damit im Zweifel klar ist, wo die Suche angesetzt werden muss. Gerade für Neulinge empfiehlt es sich auch, sich einer Reisegruppe anzuschließen. "Eine Bekannte reist regelmäßig allein, da ihr Mann ihre Reiseleidenschaft nicht teilt", so die Bloggerin. "Sie hat sogar mal Japan für drei Wochen mit einer Gruppe bereist und kam schwärmend und begeistert zurück!" Herrmanns Tipp für das allererste Mal: "Reise mit einer Gruppe nach Nepal und erobere den Annapurna."

"Wir Frauen unterschätzen uns"

Trotz der Tatsache, dass Frauen tatsächlich etwas mehr auf sich achtgeben müssen, ist die Belohnung für die Überwindung besonders groß, sagt Christin Koch alias "Frau Wanderlust". Die 34-Jährige muss es wissen - sie hat über 50 Länder auf fünf Kontinenten besucht. "Es gibt so viele Länder, aus denen Frau wählen kann", erklärt Koch. "Es ist eine Überwindung, auf die erste Reise zu gehen, doch der Preis für die Herausforderung ist im positiven Sinne hoch. Seid offen für Neues, lernt Menschen kennen, geht an entspannte Orte, an denen ihr zu euch selbst finden könnt und ihr werdet die Zeit eures Lebens haben".

Wer im Ausland auf sich alleine gestellt ist, kann aber nicht nur eine Menge über fremde Kulturen lernen, sondern auch über sich selbst. "Es zeigt mir, wer ich wirklich bin, wenn mir niemand sagt, wer oder wie ich zu sein habe", sagt Herrmann. Das klingt überaus selbstbewusst - doch auch die reiseerfahrene Bloggerin kennt das Gefühl von kalten Füßen.

"Vor jedem Flug, vor jedem neuen Ort und vor jedem anstehenden Abenteuer mache ich mir immer noch vor Angst ins Bikinihöschen", gesteht sie. Ihrer Meinung nach unterschätzen Frauen sich selbst. "Wir denken, wir wären nicht mutig genug, nicht stark genug und nicht selbstbewusst genug, um alleine zu reisen. Aber es zeigt sich, sobald wir einmal aufgebrochen sind, dass nichts davon stimmt."

Quelle: n-tv.de