Hier kommt ein Rezept für eine geniale Frühlings-Resteverwertung. Klar, generell würde sich dieses Gericht auch zu jeder anderen Jahreszeit umsetzen lassen, aber dann eben nicht mit Spargel.

Das Rezept ist geklaut

Ja, aber nicht illegal. Ich würde sagen, dass ich es mir "gemopst" habe, um es an dieser Stelle zu präsentieren. Und zwar vom Kameramann meines Youtube-Kanals. Im Video seht ihr schon, dass nicht ich vor der Kamera am Werk war, sondern er. Er darf nämlich inzwischen auch ab und zu seine Rezept-Ideen in den Videos präsentieren.

Ich habe wieder mal zu viel eingekauft

Vor Kurzem stand bei uns ein Spargel-Eintopf auf dem Programm. Ab und zu kommt es vor, dass ich einfach zu viel einkaufe und da hat sich der Kameramann eine geniale Resteverwertung einfallen lassen.

Die Zutaten

Zutaten 200 g grüner und 200 g weißer Spargel

400 g gekochter Schinken

250 g Pasta (nach Wahl)

500 ml Sauce Hollandaise

2 EL Olivenöl

5 EL Röstzwiebeln

frische Petersilie

Klar: Spargel - sowohl weißer als auch grüner. Kochschinken. Aber nicht in Scheiben aufgeschnitten, sondern im Stück. So dass man eben schöne Würfelchen schneiden kann, die sich von der Größe her gut den Spargelstücken anpassen. Dazu kommen noch Spiralnudeln. Alle Zutaten haben somit ungefähr die gleiche Größe.

Diese weiteren Zutaten machen das Gericht rund

Als da wären: frische Petersilie, Röstzwiebeln und jede Menge Sauce Hollandaise. Diese könnte man auch selber machen. Aber bei selbstgemachter empfehle ich, sie nicht mehr massiv aufzukochen. Darum ist gekaufte Sauce Hollandaise in die Frühlings-Pfanne gewandert. Und man kann sich vorstellen: es wurde eine sehr cremige und keineswegs trockene Angelegenheit.

Die Zubereitung

Kinderleicht: Den Spargel im Olivenöl anbraten, danach den Schinken zugeben und ein wenig anbräunen und schließlich die vorgekochten Nudeln nochmals in der Pfanne mit erhitzen. Abschließend Sauce Hollandaise unterrühren und alles einmal heiß werden lassen. Mit der Petersilie und den Röstzwiebeln garniert servieren. Von der Vorbereitung bis zum Servieren vergehen gerade einmal 30 Minuten. Ein tolles und leckeres Rezept, wenn man einmal weniger Zeit zum Kochen hat.

Alternative Zutaten

Da möchte ich gerne auf den Spargel zu sprechen kommen: Stolpert ihr im Herbst über dieses Rezept, und da wird es eher seltener Spargel zu kaufen geben: Ihr könnt auf wirklich jedes andere Gemüse ausweichen! Wie zum Beispiel Paprika, Brokkoli oder Zucchini - um nur drei von vielen Optionen anzubieten.

Allgemeine Informationen

Portionen: 3

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitung

Von den unteren Enden des Spargels 0,5 cm abschneiden. Den weißen Spargel schälen. Anschließend grünen und weißen Spargel in 1 cm lange Stücke schneiden.

Die Pasta vorkochen, derweil den Schinken in Würfel schneiden.

In der Pfanne im erhitzten Öl den Spargel für 5 Minuten braten. Danach den Schinken dazugeben und leicht anbraten.

Jetzt kommen die Nudeln hinein und werden nochmals erhitzt

Die Sauce Hollandaise drübergießen und mit erhitzen.

Petersilie fein hacken und drüberstreuen, ebenso die Röstzwiebeln.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.