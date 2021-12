Für das Steak beim Grillen oder am Herd sollte man ein Kerntemperatur-Thermometer verwenden - so lässt sich der Gargrad bestimmen.

Nach der Pizza ist wohl die Pasta das, was uns in italienischen Restaurants am häufigsten auf der Speisekarte begegnet. Soßen hierzu gibt es gefühlt unendlich viele, ebenso wie Pasta-Sorten. Heute reichen wir mal gegrilltes Steak dazu - und Pesto.

Die Auswahl der Pasta

Hier ist erlaubt, was einem persönlich gefällt und schmeckt. Es gibt keinerlei Vorschriften. Auf dem Bild sieht man Bavette, eine Art Linguine. Aber auch Tagliatelle oder Fettuccine passen wunderbar. Und wer 0815-Band- oder Spiralnudeln ins heiße Wasser gibt: bitte sehr.

Pasta mit Steak ist keine trockene Angelegenheit

Zutaten 300 g Pasta (Sorte nach Belieben)

300 g Entrecote

1 EL Sonnenblumenöl

150 ml Pesto Verde (alternativ Bärlauchpesto)

50 g Parmesan im Stück

Olivenöl

Denn es kommt Pesto ins Spiel. Hier stehen Pesto Verde oder Pesto Rosso zur Auswahl. Wer möchte, kann auch zu Bärlauch-Pesto greifen. Und ganz Schlaue schnappen sich Chimichurri, die grüne Soße aus Südamerika, die dort zu gegrilltem Fleisch gereicht wird. Passend zu unserem gegrillten Steak.

Welche Art von Steak verwenden?

Hier bieten sich einige Fleischzuschnitte vom Rind an: Man kann ein Rumpsteak braten, ein Entrecote auf den Grill legen oder ein feines Rinderfilet in der Pfanne dazu zubereiten. Auch eine Mischung von verschiedenen Sorten bietet sich bei größeren Gesellschaften an. Da werden die Gäste Augen machen, wenn sich eine große Auswahl an feinem Rindersteak als Topping für die Pasta anbietet.

Der Gargrad: Von blutig bis komplett durchgegart - alles ist möglich

Darauf sollte noch geachtet werden. Falls der Koch sein Fleisch gerne rosa bis blutig genießt: Vorher die Gäste fragen, ob dies bei jenen auch der Fall ist. Sonst ist die Stimmung am Tisch schnell im Keller. Wer zum ersten Mal mit einem Rindersteak am Herd oder Grill operiert, sollte auf alle Fälle ein Kerntemperatur-Thermometer verwenden. Dieses gibt es schon ab 10 Euro im Handel und es hilft ungemein, den Gargrad zu bestimmen. Bei Rindersteaks gilt ganz grob: 52 bis 55 Grad ist sehr rosa, 55 bis 58 Grad rosa und alles über 62 Grad well done. Aber mit well done sollte man es nicht übertreiben, sprich: Keine zu hohen Kerntemperaturen, denn sonst ist das Fleisch strohtrocken und zäh.

Allgemeine Informationen

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitung

Die Pasta nach Packungsanleitung kochen - aber eine Minute vor dem Ende der angegebenen Garzeit abgießen. Dann zurück damit in den noch heißen Topf. Einen Schuss Olivenöl dazugeben sowie das Pesto unterrühren. Deckel drauf und für drei bis vier Minuten "durchziehen" lassen. So kann der Geschmack vom Pesto sich verbreiten und die Pasta gart fertig.

Zuvor schon, während die Pasta kocht: das Steak scharf von beiden Seiten angrillen und auf die gewünschte Kerntemperatur ziehen. Medium wären hierbei 56 Grad. Dann das Steak außerhalb des Grills oder der Pfanne ruhen lassen.

Das Fleisch tranchieren und damit auf dem Teller die Pasta garnieren. Den Parmesan in feine Streifen schneiden und ebenfalls drübergeben.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.