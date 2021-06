Während sich viele echauffieren, ihr Urlaub könnte ins Wasser fallen, breitet sich die Delta-Variante rasend schnell aus. Stehen wir bald wieder da, wo wir im Herbst 2020 standen? Warum wir unser (Reise)-Verhalten ändern müssen - jetzt in einer neuen Folge von "Ditt & Datt & Dittrich".

Der Sommer ist da, die Leute drängen nach draußen und in den Urlaub und die Corona-Lage scheint sich endlich entspannt zu haben. Doch das zurückgewonnene Gefühl der neuen Leichtigkeit ist trügerisch. Die Delta-Mutante ist weltweit auf dem Vormarsch und soll um ein Vielfaches ansteckender sein als ihre Vorgänger. Doch kaum sinken die Inzidenzen, scheinen wir zu glauben, das Gröbste sei vorbei, die Pandemie nahezu ausgestanden. Und wie in der Vergangenheit scheint man nach wie vor dem Irrglauben anheimzufallen, die neue Mutante sei vor allem ein Problem anderer Länder, wo die Pandemie - trotz guter Impfstrategie - inzwischen teils wieder außer Kontrolle gerät.

Doch wie kann es sein, dass beim EM-Finale am 11. Juli in London mehr als 60.000 Zuschauer das Spiel live im Stadion verfolgen sollen, während die Neuinfektionen in England täglich rasant steigen? "Wir haben jetzt größte Mühe, die Bürger zu überzeugen, dass sie Risikogebiete wie derzeit auch Lissabon meiden sollten - und dann wird für den Fußball eine Ausnahme gemacht. Das sendet das völlig falsche Signal", sagt etwa SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach über derlei politische Verantwortungslosigkeit.

"Nervt mal nicht mit der Delta-Variante"

Von einigen Urlaubern hört man Sätze wie: "Nervt mal nicht mit der Delta-Variante, ich bin geimpft und will reisen und endlich wieder mein Leben leben." Denn Reisen, so ließ man zuletzt immer wieder gern verlauten, sei insofern kein Risiko, wenn man sich an die Hygienemaßnahmen halte. Dabei ist nicht die Frage, ob die Delta-Mutante das Infektionsgeschehen in Europa bestimmen wird, sondern wie stark? Und während Österreich über eine Lockerung der Maskenpflicht diskutiert, kehren Urlauber aus Portugal hektisch nach Deutschland zurück und schimpfen über mögliche Quarantäne-Maßnahmen.

Dabei weiß man inzwischen aus Australien, dass die Delta-Variante so aggressiv ist, dass sich Menschen selbst bei flüchtigen Begegnungen infizieren können. Auch jene, die bereits geimpft sind. Werden wir im Herbst wieder an genau der gleichen Stelle stehen wie vor einem Jahr?

Über den sorglosen Umgang und die Verharmlosung der immer noch grassierenden Corona-Pandemie sprechen Verena Dittrich und Ronny Rüsch in der neuen Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich".