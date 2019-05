Die Grünen sind in Deutschland die großen Gewinner der Europawahl. Mit rund 20 Prozent der Stimmen schneiden sie fast doppelt so gut ab wie vor fünf Jahren. Liegt das nur am Klimaschutz? Sind die Öko-Aktivisten von damals jetzt auf dem Weg zur neuen Volkspartei?

Darum geht es dieses Mal bei Wieder was gelernt. Lesen Sie hier einen kurzen Auszug.

Die Volksparteien in Deutschland heißen CDU und SPD. Sie haben einige Hunderttausend Mitglieder und mit ihrer Politik vertraten sie bisher viele Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft. Doch beide Parteien haben ein Problem: Sie erhalten bei Wahlen immer weniger Stimmen. Vor allem die SPD steckt in einer tiefen Krise.

Ganz anders sieht es gerade bei den Grünen aus, die feiern aktuell ihren größten Wahlerfolg. Ihr Geheimrezept ist aber eigentlich gar keins. Denn wenn alle über den Klimaschutz reden, sind die Grünen in ihrem Element, sagt Politikwissenschaftler Gero Neugebauer, der sich an der Freien Universität Berlin jahrelang mit deutschen Parteien beschäftigt hat:

Für "Wieder was gelernt" sprach n-tv.de mit Gero Neugebauer. (Foto: picture alliance / dpa)

"Die Grünen sind eine Partei, die im Wesentlichen wahrgenommen wird als die Umwelt-Partei. Dieses Markenzeichen haben sie aufrecht erhalten und das hat ihnen auch niemand streitig machen können. Wenn dieses Kernthema in den Seminaren der Universitäten diskutiert wird, hat’s keine gesellschaftliche Relevanz. Wenn es die Leute aber trifft, dadurch dass sie unter dem heißen, trockenen Sommer leiden, oder unter Sturmfluten oder Überschwemmungen oder klimatische Veränderungen, dann wird das Thema wichtig."

Der Erfolg der Grünen hat aber nicht nur mit dem Klimaschutz zu tun. Was die Ökopartei noch richtig macht und warum sie vorerst nicht zur neuen deutschen Volkspartei wird, erfahren Sie im Podcast.

Alle Folgen finden Sie in der n-tv App, bei Audio Now, Deezer, iTunes, Soundcloud und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden. Nehmen Sie die URL und fügen Sie "Wieder was gelernt" einfach zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Feed-URL: https://www.n-tv.de/mediathek/audio/podcast/wieder_was_gelernt/rss