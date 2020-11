Nach einem zähen Auszählungsmarathon gewinnt der Demokrat Joe Biden den Bundesstaat Pennsylvania und damit die Präsidentschaftswahl in den USA. Der Wahlsieg ist historisch. Amtsinhaber Donald Trump erkennt seine Niederlage nicht an.

Prognosen von wichtigen Nachrichtenmedien in den USA beenden die Zeit der Unsicherheit - zumindest vorläufig: Sie haben den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden übereinstimmend zum Sieger im Schlüsselstaat Pennsylvania erklärt. Damit hat der Demokrat genug Wahlmänner und -frauen zusammen, um die Präsidentschaftswahl insgesamt gewonnen zu haben.

Der amtierende Präsident Donald Trump erkennt seine Wahlniederlage allerdings nicht an. "Fakt ist: Die Wahl ist noch lange nicht vorbei", erklärte Trump. Biden stelle sich "fälschlicherweise" als Sieger dar und werde dabei von seinen "Medien-Verbündeten" unterstützt. Kurz vor der Ausrufung des Wahlergebnisses hatte Trump noch in Großbuchstaben getwittert: "Ich habe diese Wahl gewonnen, mit klarem Abstand!" Twitter versah den Tweet mit dem Hinweis, das Rennen sei noch offen.

Biden schrieb auf Twitter: "Amerika, ich fühle mich geehrt, dass ihr mich ausgewählt habt, unser großartiges Land zu führen." Er versprach, "ein Präsident für alle Amerikaner" zu sein, "ob ihr mich gewählt habt oder nicht". Zwölf Stunden zuvor hatte er getwittert: "Wir mögen Gegner sein - aber wir sind nicht Feinde."

Auf seiner Webseite reagierte Biden "geehrt und demütig" auf das Wahlergebnis. Jetzt sei es an der Zeit, "die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als eine Nation zusammenzukommen". Es sei "Zeit für Amerika, sich zu vereinen. Und Wunden zu heilen".

Bidens Wahlsieg ist historisch: Seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, wird die erste Frau und die erste Woman of Color in diesem Amt sein. Ihr Mann wird der erste Mann sein, der die Rolle der "Second Lady", für die es noch keine männliche Bezeichnung gibt, ausfüllt. Harris postete einen kurzen Film auf Twitter, der sie mutmaßlich beim Telefonat mit Biden zeigt: "We did it, Joe", sagt sie darin - wir haben es geschafft.

In Fernsehbildern bei CNN war zu sehen, wie Menschen in Washington und New York feierten - vermutlich nicht so sehr den Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris, sondern das Ende der Präsidentschaft von Donald Trump.

Aufholjagd in Pennsylvania

Die Prognosen kommen von der Nachrichtenagentur AP, der traditionell eine wichtige Rolle bei der Ausrufung der Ergebnisse von US-Präsidentschaftswahlen zukommt, sowie von der "New York Times" und den TV-Sendern CNN und Fox News. Damit hat auch der einstige Lieblingssender des amtierenden Präsidenten Donald Trump den Demokraten Biden als Wahlsieger ausgerufen.

Vorausgegangen war eine große Aufholjagd Bidens bei der Auszählung der Stimmen. Trump hatte am Mittwochmorgen (Ortszeit) noch mit mehr als 600.000 Stimmen in Pennsylvania vorne gelegen. Das lag daran, dass in dem Ostküstenstaat zunächst die Stimmen vom Wahltag gezählt wurden - und die fielen mehrheitlich für Trump aus. Die Frühwähler, die eher für Biden stimmten, wurden erst später ausgewertet. Bei der Wahl 2016 konnte sich Trump in Pennsylvania sehr knapp durchsetzen. Er lag nur 0,7 Prozentpunkte vor seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton.

Offiziell - vergleichbar mit dem "vorläufigen amtlichen Endergebnis" einer Bundestagswahl - ist die Verkündung des Wahlergebnisses durch CNN und AP nicht. Allerdings ist dieses Vorgehen in den USA üblich, wo die Ergebnisse von Präsidentschaftswahlen in den einzelnen Bundesstaaten von den großen Medienorganisationen verfolgt und verkündet werden. Das amtliche, offizielle Wahlergebnis wird noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Das weitere Prozedere sieht so aus: Am 14. Dezember treffen sich die Wahlmänner und -frauen in den Hauptstädten der einzelnen Bundesstaaten, um ihre Stimme abzugeben. Bis dahin hätte der amtierende US-Präsident Donald Trump Zeit, das Wahlergebnis anzufechten.

Die Ergebnisse der Wahl des "electoral college" müssen 23. Dezember in Washington eintreffen. Der neue Präsident wird am 20. Januar vereidigt.