Offenbar seit Wochen schwelt ein Streit zwischen zwei 13-Jährigen in einer Schule in Baden-Württemberg. Nun ist die Auseinandersetzung eskaliert. Einer der Jungs ging auf den anderen mit einem Messer los.

An einer Realschule im baden-württembergischen Östringen ist am Morgen ein 13-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Er soll von einem gleichaltrigen Mitschüler angegriffen worden sein, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer kam den Angaben zufolge nach der Pause in das Klassenzimmer seines Opfers und fügte ihm mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zu. Der schwerverletzte Schüler wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Tatverdächtige war von einem Lehrer in einem Zimmer separiert worden und wurde von der Polizei festgenommen. Auch das Messer wurde sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zwischen den beiden deutsch-türkischen 13-Jährigen seit Monaten Streit gegeben haben. Beide besuchen verschiedene siebte Klassen der Schule. Um die Schüler der Realschule und die eingetroffenen Eltern kümmerten sich Seelsorger und Betreuer. Es waren fast 60 Polizisten im Einsatz.