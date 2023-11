In der fränkischen Stadt Nürnberg verabreden sich zwei 13-Jährige, um einen seit einiger Zeit zwischen ihnen schwelenden Streit auszutragen. Am Ende muss einer der Jungs notoperiert werden.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei 13-Jährigen in Nürnberg ist einer der beiden schwer verletzt worden. Der Junge musste nach dem Streit am gestrigen Dienstag mit Stichverletzungen im Oberkörper in einem Krankenhaus behandelt werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten sich die beiden Jugendlichen am Abend auf einem Parkplatz getroffen, um einen bereits seit längerem bestehenden Streit auszutragen. Dabei sollen noch zwei weitere Personen dabei gewesen sein.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Verdächtige seinem Kontrahenten die Stichverletzungen zugefügt haben. Zur Tatwaffe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Danach soll der Tatverdächtige weggerannt sein. Der verletzte 13-Jährige ging laut dem Sprecher mit einem weiteren Beteiligten zu einem nahe gelegenen Hotel und verständigte dort die Polizei.

Mehrere Polizeistreifen eilten demnach hinzu. Ein Polizist leistete noch vor Ort Erste Hilfe. Im Krankenhaus wurde der Junge am Abend notoperiert und schwebt nach aktuellem Stand nicht in Lebensgefahr.

Der Verdächtige wurde im Laufe des Abends bei seiner Wohnanschrift angetroffen. Da er aufgrund seines Alters strafunmündig ist, blieb er auf freiem Fuß. Die Polizei hat den Angaben zufolge das Jugendamt über den Vorfall informiert und Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland nicht strafmündig. Das bedeutet, sie werden nicht strafrechtlich verfolgt.