14-Jähriger erschießt Frau in Bangkoker Einkaufszentrum

Schütze festgenommen 14-Jähriger erschießt Frau in Bangkoker Einkaufszentrum

In einem Luxus-Einkaufszentrum im Herzen von Bangkok fallen Schüsse. Besucher verlassen panisch die Mall. Eine Frau kommt ums Leben. Kurz darauf meldet die Polizei eine Festnahme.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem beliebten Einkaufszentrum in Thailands Hauptstadt Bangkok sind ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt worden. "Ursprünglich war von drei Toten die Rede, doch tatsächlich starb nur ein Mensch", erklärte der Leiter der Rettungsdienstes, Yuthana Srettanan. Der mutmaßliche Angreifer, ein 14-jähriger Jugendlicher, wurde Polizeiangaben zufolge festgenommen. Bei der Toten handelte es sich laut den Rettungskräften um eine chinesische Frau. Fünf der sechs Verletzten schwebten in Lebengefahr.

Der Vorfall in den bei Touristen und Einheimischen beliebten Einkaufszentrum Siam Paragon in der Innenstadt ereignete sich mitten am Nachmittag. Hunderte Menschen sind fluchtartig aus dem Gebäude gerannt, nachdem die Schüsse fielen. Infolge des Angriffs rasten Dutzende Polizei- und Rettungswagen zu dem Einkaufszentrum.

Bei Facebook teilte die Polizei mit, dass ein 14-jähriger Jugendliche im Zusammenhang mit dem Schusswaffenangriff festgenommen worden sei. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie ein junger Mann mit langen Haaren mit schwarzem Shirt, einer Brille und einer Mütze mit US-Flagge, von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen wurde.

Die Situation sei "sehr chaotisch" gewesen, sagte Nattanon Dungsunenarn. Er habe mehrere Schüsse gehört und Menschen gesehen, die zu den Ausgängen rannten. "Viele wussten nicht genau, was los ist", fügte er hinzu. Jeder habe versucht, ein Versteck zu finden, berichtete ein chinesischer Tourist. "Die Menschen waren verängstigt, es war wie in einem Zombiefilm."

Regierungschef Srettha Thavisin erklärte, er verfolge die Situation genau. "Worum ich mich gerade am meisten sorge, ist die Sicherheit aller Bürger", schriebt er im Onlinedienst X, ehemals Twitter.

Der Vorfall ereignete sich knapp ein Jahr nach einem der blutigsten Tage in Thailands jüngster Geschichte. Ein ehemaliger Polizist hatte mit einem Messer und einer Schusswaffe einen Kindergarten im Norden des südostasiatischen Landes angegriffen, wo er 24 Kinder und zwölf Erwachsene tötete. In Thailand besitzen viele Bürger eine Waffe. Fast jede Woche gibt es Opfer infolge bewaffneter Angriffe.