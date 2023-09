Am Freitag meldet sich ein 15-Jähriger bei der Polizei und berichtet von einem Mord an einem 14-Jährigen. Nur wenige Stunden später nehmen die Ermittler einen weiteren 14-Jährigen fest und stellen in dessen Wohnung auch die Tatwaffe sicher. Die Tat bestreitet er aber.

Gegen einen 14-Jährigen, der am Freitag in Lohr am Main einen gleichaltrigen Schüler erschossen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sei in einer Haftanstalt, erklärte ein Polizeisprecher am Nachmittag in der unterfränkischen Stadt. Der Jugendliche habe den Ermittlern gesagt, dass die mutmaßliche Tatwaffe in seiner Wohnung sei. Die Tat selbst habe er aber nicht gestanden, heißt es.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin erklärten, starb der 14-Jährige laut der Obduktion an einer Schussverletzung. Die Schusswaffe konnten die Ermittler in der Wohnungen des verdächtigen 14-Jährigen sicherstellen. Der Haftbefehl wurde wegen des Verdachts des Mordes erlassen.

Den Angaben zufolge hatte sich am Freitag ein 15-Jähriger bei der Polizei in Lohr gemeldet und mitgeteilt, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe. Eine Polizeistreife machte sich sofort auf den Weg zum Tatort und stieß dort auf den schwer verletzten 14-Jährigen. Rettungs- und Wiederbelebungsversuche waren nicht erfolgreich. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.

Gegen 18 Uhr wurde am Freitag der verdächtige 14-Jährige festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Am Samstag sicherte die Polizei am Tatort erneut Spuren rund um das Schulzentrum in Lohr. Lohr am Main liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg und hat etwa 15.000 Einwohner.