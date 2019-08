Er nimmt an Wissenswettbewerben teil und gilt als bester Schüler seiner Klasse. Doch innerlich scheint ein junger Russe schwer krank. In seinem abgelegenen Heimatdorf entdeckt die Polizei sechs Leichen und einen Abschiedsbrief.

In Russland hat ein 16-Jähriger allem Anschein nach fünf Mitglieder seiner Familie und dann sich selbst getötet. In einem Haus in dem Dorf Patrikejewo im Gebiet Uljanowsk seien fünf Leichen gefunden worden, teilte die oberste Ermittlungsbehörde in Moskau mit. In der Nähe des Hauses entdeckten die Ermittler später auch die Leiche des Jugendlichen.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222 oder 116-123, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111; Mo-Sa von 14 bis 20 Uhr)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Die Polizei hat ein Mordverfahren eingeleitet. Sie geht davon aus, dass der Junge seine 69-jährige Großmutter, seine 42-jährige Mutter und seine beiden vierjährigen Geschwister getötet hat, bevor er sich selbst das Leben nahm. Unter den Toten war auch ein 66-jähriger Mann, der unterschiedlichen Angaben zufolge sein Vater oder sein Großvater war.

Uljanowsk liegt rund 900 Kilometer südöstlich von Moskau. Die Ermittler in der Region fanden der Agentur Interfax zufolge einen Abschiedsbrief des Jugendlichen. Es wird untersucht, ob er psychische Probleme hatte. Offiziell gibt es keine Hinweise auf eine Erkrankung: Der 16-Jährige soll Klassenbester und Teilnehmer von Wissenswettbewerben gewesen sein.

Der Jugendliche soll laut Interfax in dem Brief geschrieben haben, dass er sich das Leben nehmen und seine Familie ebenfalls töten werde, damit sie nicht trauern müsse. Es ist nicht bekannt, wie er seine Familie getötet hat. An den Leichen seien tiefe Schnittwunden gefunden worden, heißt. Womöglich hatte er sie mit einer Axt erschlagen.