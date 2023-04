Im baden-württembergischen läuft ein Großeinsatz der Polizei. Die Ermittler fahnden seit den frühen Morgenstunden nach einem oder mehreren Tätern, die auf einem Parkplatz in Asperg auf zwei 18-Jährige geschossen haben. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Schusswechsel im baden-württembergischen Asperg ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Ludwigsburg am frühen Morgen mitteilte, erlitt ein weiterer 18 Jahre alter Mann bei dem Vorfall in der Nacht schwere Verletzungen. Er wurde mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht, wie der SWR berichtet.

Demnach hatten Zeugen die Schüsse gegen 1 Uhr morgens gemeldet. Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden Beamte den leblosen 18-Jährigen sowie den Schwerverletzten auf einem Schotterparkplatz einer kleinen Turnhalle. Vom Täter oder Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei fahndet weiträumig und unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihnen. Polizei und Rettungsdienste befinden sich in einem Großeinsatz.

Die Umstände der Tat sind unklar. Lokale Medien berichten von einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz, an der vor dem Schusswechsel mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Schüssen, dem Schotterparkplatz oder möglichen Fahrzeugen, die von dort geflüchtet sind, geben können, werden gebeten, sich bei Polizei zu melden.