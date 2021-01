In Neumünster ist ein 24-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis mit überhöhter Geschwindigkeit in seinem Wagen unterwegs. Auf nasser Fahrbahn verliert er in einer Kurve die Kontrolle und rast in eine kleine Menschengruppe. Zwei Personen sterben, beide Polizeibeamte.

Zwei Menschen sterben, eine Frau wird schwer verletzt: Ein 24-Jähriger ist in Neumünster in Schleswig-Holstein mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in eine kleine Menschengruppe gerast. Der junge Mann sei am späten Mittwochabend in einer leichten Rechtskurve mit seinem Auto auf der nassen Straße ins Rutschen geraten, teilte die Polizei mit. Der Wagen riss einen Baum, ein Verkehrsschild sowie Betonpoller ab und erfasste drei Passanten, die auf einem Geh- und Radweg unterwegs waren.

Ein 34 Jahre alter Mann und eine 30 Jahre alte Frau starben. Nach Angaben der Polizei und des schleswig-holsteinischen Innenministeriums handelt es sich bei den Todesopfern um eine Polizistin und ihren Lebensgefährten, der ebenfalls Polizeibeamter war. Eine 27 Jahre alte Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Neumünster. Der 24-Jährige besitzt nach Polizeiangaben keinen Führerschein. Er war nach ersten Ermittlungen zu schnell unterwegs. Ob der junge Mann außerdem unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, werde untersucht. Er kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Am Morgen nach dem schrecklichen Unfall kommen immer wieder Anwohner zu der Stelle. Der abgerissene junge Baum liegt im Gras, daneben ein grotesk verbogenes Verkehrsschild, das auf den kombinierten Geh- und Radweg hinweist. Glasscherben, Kunststoffteile und Farbmarkierungen der Unfallermittler, vom Einschlag zerschundene Knickbäume - mehr erinnert wenige Stunden später nicht an den tödlichen Unfall. Zwei Polizisten bringen Kerzen und zwei kleine Sträuße weißer Tulpen.

Die stark befahrene Straße führt durch den hier fast dörflich anmutenden Stadtteil Einfeld hinaus in die schleswig-holsteinische Landschaft. Der Durchgangsverkehr ist ein Problem. Weiter in Richtung Innenstadt gibt es Tempo-30-Zonen, schon am Ortseingang vor der Kurve müssen Autofahrer runter vom Gas. Das machen aber nach Beobachtung von Werner Mahn, der direkt an der Hauptstraße wohnt, nicht alle Fahrer. "Todeskurve" sagt er zu dem leichten Knick, den die Straße macht. "Der muss einen ganz schönen Zacken drauf gehabt haben, so aus der Kurve zu fliegen."