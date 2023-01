Dubiose Vermittlungsagenturen für Pflegekräfte vermitteln verzweifelte Osteuropäerinnen auf der Suche nach einer besseren Zukunft mit falschen Versprechungen in eine ausbeuterische 24-Stunden-Betreuung. Das zeigen RTL-Recherchen.

In monatelanger Recherche ist es einem RTL-Team gelungen, das betrügerische Ausbildungsmodell einer deutschen Vermittlungsagentur für "24-Stunden-Betreuung" in der häuslichen Pflege aufzudecken. Die Vermittlungsagentur "Seniocare24" mit Sitz im rheinland-pfälzischen Kandel vermittelt in Zusammenarbeit mit der Sprachagentur "Konik" viele osteuropäische Frauen als sogenannte "24-Stunden-Betreuung" in deutsche Familien.

Den Frauen wird ein mehrwöchiges Training versprochen, bei dem sie grundlegende Deutsch- sowie Pflegekenntnisse vermittelt und zertifiziert bekommen. Außerdem locken die Agenturen mit einer guten Bezahlung. Das Versprechen an künftige Arbeitgeber in Deutschland: qualifizierte Pflege für rund 2000 Euro im Monat.

In einer achtmonatigen Undercover-Recherche kommen die Reporterinnen und Reporter des RTL-Magazins "Extra" jedoch zu der Einschätzung, dass weder die künftigen Pflegekräfte noch die Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen bekommen, was versprochen wird. Stattdessen enthüllen die Journalisten ein perfides System, das mit der Not Hilfsbedürftiger Geld macht.

Zertifikate ohne Wert

Die Aufnahmen zeigen eine Art "Rekrutierungs-Camp" in Polen. In einem Haus mit Mehrbettzimmern und Stockbetten leben Frauen, die scheinbar schnell nach Deutschland vermittelt werden sollen. Zurzeit sind es vor allem Ukrainerinnen, geflüchtet vor dem Krieg im Heimatland, die sich für den vermeintlich sicheren Job als Betreuerinnen interessieren. Doch eine Aus- oder Weiterbildung bekommen sie hier nicht.

Während des Undercover-Einsatzes kann das Team dokumentieren, dass fiktive Bewerberprofile erstellt und diese zusätzlich durch Schulungszertifikate ergänzt werden. So stellt die Agentur den Frauen Bescheinigungen darüber aus, dass sie einen "Betreuungskurs für ältere Menschen" belegt haben. Doch in der Realität hat dieser nie stattgefunden. Auch die bescheinigten Deutsch- und Pflegeschulungen hat es so nicht gegeben.

In einer Stellungnahme äußert sich "Seniocare24" zu den Vorwürfen wie folgt: "Es werden keine Fachkräfte vermittelt, das wird auch nirgendwo behauptet. In all unseren Aussagen gegenüber Kunden wird von einer Ersatztochter gesprochen, nicht von Profis. Und der Begriff "Pflegerin" ist in Polen nicht dergestalt gemeint, dass dabei unbedingt Fachpersonal benötigt wird". Angesprochen auf die erstellten Bewerberprofile erklärt die Agentur, dass man sich hierzu auf die Angaben der Betreuerinnen stütze: "Wir schreiben immer das rein, was wir selbst von den Kandidatinnen bekommen. Verschiedene Angaben lassen sich auch nicht faktisch prüfen."

In einem Fall könnte eine Reporterin, die keine dieser Angaben gemacht, aber das "Seniocare24"-Programm durchlaufen hat, sofort bei einer Familie aus dem Rheinland als "24-Stunden-Betreuungskraft" anfangen. Über das nötige Wissen für den Job verfügt sie nicht.

Einer Studie von 2019 zufolge arbeiten geschätzt rund eine halbe Million ausländische Betreuungskräfte in deutschen Haushalten. 2009 beliefen sich die Schätzungen noch auf rund 200.000. Dem "Branchenreport 2021" zufolge kommen 94 Prozent der 24-Stunden-Pflegekräfte in Deutschland aus Polen. Manche von ihnen arbeiten schwarz, andere kommen als Selbstständige. Viele sind über Agenturen im europäischen Ausland angestellt, die die Pflegekräfte nach Deutschland entsenden.

