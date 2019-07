Mittlerweile 90 Jahre alt ist Imelda Marcos, jene philippinische Diktatoren-Gattin mit dem Schuhtick. Bei ihrer Geburtstagsfeier gibt es nun Probleme. Zahlreiche Gäste erleiden Vergiftungen.

Bei einer Geburtstagsparty für die ehemalige First Lady der Philippinen, Imelda Marcos, sind mehr als 200 Gäste erkrankt. Sie seien mit den typischen Symptomen einer Lebensmittelvergiftung wie Erbrechen und Schwindel ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Leiter des philippinischen Roten Kreuzes, Richard Gordon. An der Feier zum 90. Geburtstag der Witwe von Ex-Diktator Ferdinand Marcos in einem Sportstadion von Manila nahmen am heutigen Mittwoch rund 2500 Menschen teil.

Gesundheitsminister Francisco Duque sprach von insgesamt 260 Erkrankten. Während der Feier wurden demnach Wasserflaschen mit Imelda Marcos' Namen sowie Verpflegung in Plastikboxen verteilt. "Ich habe nur ein Ei und etwas Reis gegessen und musste mich dann übergeben", sagte eine der Party-Teilnehmerinnen namens Leonora. Sie fügte hinzu, Imelda Marcos könne nichts dafür, "denn sie hat das Essen ja nicht gekocht".

Berichte über eine Erkrankung der 90-Jährigen, die bereits am Dienstag Geburtstag hatte, gab es nicht. Ihre Familie entschuldigte sich später für den Vorfall und bot allen Erkrankten Hilfe an. Sie werde bei Ermittlungen zu den Hintergründen umfassend kooperieren, erklärte ihr Sohn Ferdinand Junior.

Ferdinand Marcos war 1986 bei einem friedlichen Volksaufstand von der Macht vertrieben worden, drei Jahre später starb er im Exil. Bis heute aber hat seine Familie zahlreiche Anhänger, darunter auch Präsident Rodrigo Duterte. Imelda Marcos selbst war im November wegen der Veruntreuung von 200 Millionen Dollar an Staatsgeldern zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Bis zum Beginn eines Berufungsverfahrens bleibt sie jedoch gegen Kaution auf freiem Fuß. Imelda Marcos war in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts für ihre Schuh-Sammlung berühmt. Sie soll 1200 Paare besessen haben.