28 Menschen bei Klinikbrand in NRW verletzt

Kripo ermittelt 28 Menschen bei Klinikbrand in NRW verletzt

Bei einem Brand in der Stadtklinik in Hemer wurden 28 Menschen verletzt.

In einem Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Hemer bricht ein Feuer aus. Es gibt etliche Verletzte, unter ihnen sind sowohl Patienten als auch Klinikmitarbeiter. Die Polizei ermittelt gegen einen Patienten wegen Brandstiftung.

Bei einem Zimmerbrand in der Stadtklinik in Hemer im Sauerland sind 28 Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben brach das Feuer am Donnerstagabend gegen 23 Uhr aus. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Patienten wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher ntv.de sagte. 23 Personen wurden bei dem Feuer leicht und fünf Personen schwer verletzt. Unter den Verletzten sind sowohl Patienten als auch Klinikmitarbeiter.

Alle Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen. Verbrennungen zog sich niemand zu, Lebensgefahr bestehe nicht, sagt der Polizeisprecher ntv.de. Vier Schwerverletzte wurden zur Behandlung in andere Krankenhäuser verlegt, eine verletzte Person wurde auf der Intensivstation der Klinik in Hemer behandelt.

Das Krankenhauspersonal habe schnell mit der Evakuierung der Räume begonnen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Gebäudeteil, in dem der Brand ausbrach, sei nicht mehr nutzbar.