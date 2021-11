Im Großraum von San Francisco kommt es vermehrt zu organisierten Massen-Raubüberfällen. In der Stadt Walnut Creek errichten rund 80 Täter erst eine Straßenblockade und stürmen anschließend, bewaffnet mit Brechstangen, ein Kaufhaus.

In einem großangelegten Überfall haben rund 80 Kriminelle am Samstagabend (Ortszeit) ein Luxus-Kaufhaus in der US-Stadt Walnut Creek in Kalifornien ausgeraubt. Die Polizei konnte drei Täter festnehmen. Es war der dritte Vorfall innerhalb weniger Tage im Großraum San Francisco.

Mit 25 Autos hatten die Diebe die Straße rund um das Nordstrom-Geschäft zugeparkt. Anschließend stürmten sie bewaffnet mit Brechstangen das Kaufhaus und bedrohten die Angestellten. Nordstrom ist in den USA üblicherweise auch sonntags geöffnet und verkauft neben Kleidung und Elektronikartikeln auch Schmuck.

Auf Videos war zu sehen, wie die Räuber die Beute teils in Reisekoffern aus dem Gebäudekomplex trugen - drei von ihnen konnte die Polizei noch am Tatort festnehmen. Alle Täter trugen Skimasken. "Die restlichen Teilnehmer dieses kriminellen Mobs flohen in Autos mit hoher Geschwindigkeit aus dem Gebiet", teilte die Polizei von Walnut Creek mit.

Polizeiangaben zufolge hätten die Täter zwei Angestellte des Kaufhauses angegriffen und Pfefferspray eingesetzt. Die Polizei überprüfe nun Überwachungsvideos, um weitere Verdächtige zu identifizieren.

In der Bay Area rund um San Francisco kam es in der letzten Woche bereits zu zwei ähnlichen Raubüberfällen. Am 15. November stürmten Maskierte das Einkaufszentrum der Stadt Concord und raubten einen Juwelier aus. Am späten Freitagabend hatten bereits Dutzende Räuber mehrere Geschäfte am beliebten Union Square in San Francisco ausgeraubt. Die Kriminellen schlugen dort die Schaufenster bei Marken wie Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Burberry oder Dolce & Gabbana ein und stürmten die Geschäfte, die bereits geschlossen waren.

Auf Videos im Netz waren Diebe zu sehen, die vollbeladen mit Designer-Hemden über den belebten Platz die Flucht vor der Polizei ergriffen. Polizeiangaben zufolge wurden mehrere Personen festgenommen.