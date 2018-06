Panorama

Flugausfälle auch Montag: Am Hamburger Airport geht nichts mehr

Ein Kurzschluss sorgt am Flughafen Hamburg für einen verheerenden Stromausfall. Alles steht still. Etliche Passagiere stranden und müssen die Nacht am Flughafen verbringen. Das technische Problem hat weitreichende Folgen.

Am Hamburger Flughafen, der am Sonntag wegen eines Stromausfalls den Betrieb einstellen musste, wird es auch am Montag zu Beeinträchtigungen kommen. Auf der Homepage des Airports war am Sonntagabend mehr als ein Dutzend gestrichene Flüge für Montag aufgelistet.

Es seien die Airlines, "die entscheiden, ob ein Flug stattfindet oder gestrichen wird", twitterte der Flughafen. Weil durch den Stromausfall etliche Maschinen seit Sonntagvormittag nicht mehr in der Hansestadt landeten, konnten auch nicht alle Flugzeuge wie vorgesehen über Nacht auf dem Flughafengelände bleiben und für Montagfrüh startklar gemacht werden. Am Sonntagabend war zunächst unklar, ob am Montag wieder Starts und Landungen möglich sind.

Nach stundenlangem Stromausfall hatte der Hamburger Flughafen seinen Betrieb zunächst für den gesamten Sonntag eingestellt. Dazu sehe man sich gezwungen, teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Erst am späten Abend wurde der Fehler, der für den Kurzschluss verantwortlich war, gefunden. Nun versucht der Flughafen ihn zu beheben.

Mehr als 30.000 Passagiere bislang betroffen

Tausende Passagiere hatten stundenlang teils vor dem Gebäude ausgeharrt, in der Hoffnung, doch noch abfliegen zu können. Von den Flugausfällen dürften nach Angaben des Flughafens mehr als 30.000 Passagiere betroffen gewesen sein. Nach der Ankündigung, dass keine Flüge mehr starten würden, machten sich am Nachmittag viele auf den Heimweg oder suchten sich ein Hotel. Der Flughafen stellte auch Feldbetten auf.

Für einen sicheren Flugbetrieb benötige der Flughafen eine redundante Stromversorgung, also eine Hauptversorgung nebst Notstromaggregaten, erläuterte Flughafen-Sprecherin Katja Bromm. Da es am Vormittag einen Kurzschluss in der Hauptstromversorgung gegeben habe, habe ein sicherer Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden können, ergänzte sie. Notstrom könne nur zur Überbrückung, aber nicht dauerhaft eingesetzt werden. Zur Ursache des Kurzschlusses machte sie keine Angaben.



Nach dem Stromausfall konnten seit etwa 10.00 Uhr keine Flugzeuge mehr starten oder landen. Zuvor waren am Morgen noch 37 Starts und 24 Landungen abgewickelt worden. Am Hamburger Flughafen gibt es sonntags üblicherweise rund 200 Starts sowie 200 Landungen. Er ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.

Flugzeuge weichen nach Hannover aus

Der Stromausfall traf zunächst das Terminal 2, es lag danach im Dunkeln. Dort hatten sich lange Schlangen vor den Schaltern gebildet. Die Passagiere wurden aufgefordert, ins Terminal 1 zu wechseln. Dann fiel auch dort der Strom aus.

Flugzeuge, die am Vormittag noch im Anflug auf Hamburg waren, wurden umgeleitet. Eine Sprecherin des Flughafens Hannover bestätigte, dass mehrere Maschinen statt in der Hansestadt in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet seien.

Viele Passagiere beklagten sich über die schlechte Informationslage am Flughafen. Viele erfuhren zuerst über Twitter, dass der Flughafen vorübergehend geschlossen wird.

Quelle: n-tv.de