Der Angriff auf eine Moschee in der Nähe von Oslo wird nach Angaben der norwegischen Polizei als "versuchter Terroranschlag" gewertet. Der Mann stürmte am Samstag bewaffnet die Moschee, wurde allerdings von einem Besucher überwältigt. Außerdem wurde in seiner Wohnung eine Leiche gefunden.

Nach dem Angriff auf eine Moschee bei Oslo hat der Tatverdächtige in einer ersten Vernehmung die Aussage verweigert. Dies teilte die norwegische Polizei mit. Der gebürtige Norweger war am Samstagabend mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnet in die Moschee in Baerum eingedrungen. Die Behörden bewerten den Angriff als "versuchten Terroranschlag".

Die Umstände des Angriffs legen nahe, dass der Täter in der Moschee möglicherweise ein größeres Blutvergießen anrichten wollte. Dort hielten sich zu dem Zeitpunkt nur drei Gläubige auf. Einer von ihnen konnte den Angreifer überwältigen, der dann festgenommen wurde. Beide Männer wurden leicht verletzt. In der Wohnung des Angreifers wurde später die Leiche einer Frau gefunden.

Laut Medienberichten hatte der Mann sich zuvor lobend über den Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch geäußert, bei dem ein Rechtsextremist im März 51 Menschen erschossen und weitere 50 verletzt hatte. Die Internet-Aktivitäten des Festgenommenen würden noch überprüft, teilte ein Polizeisprecher mit.

Moschee-Leiter Ifran Mushtaq sagte der Zeitung "VG", er habe bei seinem Eintreffen am Tatort Patronenhülsen und Blut auf dem Teppich des Gotteshauses gesehen. "Und dann sehe ich eines unserer Gemeindemitglieder auf dem Angreifer sitzen, blutbeschmiert". Die Moschee habe vor dem Angriff keinerlei Drohungen erhalten.

Die Polizei wollte nach dem Vorfall ihre Präsenz vor anderen Moscheen des Landes verstärken. Es seien aber keine "konkreten Drohungen" bekannt, teilte die nationale Polizeiführung am Sonntag mit.