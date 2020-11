Überraschungsgast in New York

Überraschungsgast in New York Arbeiter findet kleine Eule in Festtagsbaum

Jedes Jahr zieht der festlich geschmückte Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller-Center in New York nicht nur die Bewohner der Stadt, sondern auch etliche Touristen an. In der 20 Meter hohen Tanne hat sich diesmal ein blinder Passagier versteckt: In den Ästen entdeckt ein Arbeiter eine kleine Eule.

Ihre erste Weihnachtsüberraschung des Jahres hat die US-Metropole New York im weltberühmten Festtagsbaum am Rockefeller-Center erlebt. Eine kleine Eule versteckte sich zwischen den starken Ästen der über 20 Meter hohen Fichte und wurde von einem Arbeiter geborgen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Anscheinend hatte sie seit dem Fällen nördlich der Großstadt in dem Baum ausgeharrt und sogar die 270 Kilometer lange Fahrt per Schwerlasttransporter bis ins Zentrum Manhattans unbeschadet überstanden. Nach Angaben des örtlichen Ravensbeard Wildlife Center, zu dem die Eule von dem Arbeiter gebracht wurde, handelt es sich bei dem Tier um einen Sägekauz, eine besonders kleine nordamerikanische Eulenart.

Das Center veröffentlichte Fotos von der Eule - die standesgemäß "Rockefeller" getauft wurde -, wie sie mit großen Augen in einem kleinen Gesicht aus einer Box schaut. "Sie hatte seit drei Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken", hieß es in einem Beitrag bei Facebook. Nun allerdings habe "Rockefeller" wieder genug Flüssigkeit zu sich genommen und auch ein paar Mäuse gefressen. Die Eule soll bald wieder in der Natur ausgesetzt werden.

Bei der Ankunft des Baumes hatten die Besitzer des Rockefeller mitgeteilt: "Wir haben das Gefühl, dass der Baum in diesem Jahr lebenswichtig ist. Er ist ein Symbol der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit." In den kommenden Tagen werden die Zweige mit Zehntausenden Lichtern dekoriert. Ab dem 2. Dezember sollen sie leuchten.

Wie das Anschalten der Lichter ablaufen wird, normalerweise ein Spektakel vor großem Publikum, ist noch nicht bekannt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio kündigte angesichts der Coronavirus-Pandemie bisher lediglich "zusätzliche Vorkehrungen" an. Mit der seit den 1930er Jahren zelebrierten Show startet New York traditionell in die Weihnachtssaison. Auch die bekannte Schlittschuhbahn vor dem Rockefeller Center soll trotz der Pandemie geöffnet werden - dieses Mal aber nur vom 21. November bis zum 17. Januar, also deutlich kürzer als in den vergangenen Jahren.