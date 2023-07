Autofahrer fährt in Menge und verletzt fünf Menschen

"Street Mag Show" in Hannover

Die Polizei geht bei dem Unglück in Hannover von einem Unfall aus.

Während einer Oldtimer-Show in Hannover gibt es an einem Wagen einen technischen Defekt. Das Auto fährt daraufhin in eine Menge und verletzt mehrere Menschen. Die Polizei rückt zu einem größeren Einsatz aus.

Bei einer Autoshow auf dem Schützenplatz in Hannover ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Fünf Menschen wurden verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zwei von ihnen sollen nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein.

Es sei von einem Unfall auszugehen, sagte die Polizeisprecherin weiter. Nach ersten Erkenntnissen habe es einen technischen Defekt an dem betroffenen Wagen gegeben. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens sei bekannt. Polizei und Rettungskräfte seien vor Ort. Die Polizei schrieb auf Twitter von einem "größeren Polizeieinsatz".

Nach Angaben der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" fand auf dem Schützenplatz die "Street Mag Show" statt. Laut der Stadt Hannover ist das eine Show, auf der amerikanische Autos aus den 1930er bis 1980er Jahren präsentiert werden.