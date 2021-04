Eine "niedrige zweistellige Zahl" von Menschen darf in den nächsten sechs Monaten nicht mit Zügen der Deutschen Bahn mitfahren. Das Unternehmen verbietet einem Medienbericht zufolge erstmals Maskenverweigerern die Beförderung - nach besonders drastischen Fällen.

Die Deutsche Bahn hat einem Bericht zufolge erste bundesweite Zugverbote gegen Maskenverweigerer verhängt. Die Bahn habe eine "niedrige zweistellige Zahl Beförderungsausschlüsse beziehungsweise Hausverbote verfügt", sagte eine Sprecherin der Zeitung "Welt am Sonntag".

Ende vergangenen Jahres hatte die Bahn angekündigt, solche Beförderungsausschlüsse auszusprechen, wenn Passagiere wiederholt ohne Maske in Zügen angetroffen werden. Die nun verhängten Zugverbote gelten dem Bericht zufolge für sechs Monate und bedeuten, dass die Maskenverweigerer in dieser Zeit nicht mit der Bahn im Regional- oder Fernverkehr reisen oder einen Bahnhof betreten dürfen.

Zwar sei ein solcher Beförderungsausschluss nur schwer zu kontrollieren. Sollten Betroffene aber erwischt werden, kann die Bahn Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstatten. Verstöße stellte die Bahn jedoch bislang nicht fest.

Mehr zum Thema Studie zu Corona im ÖPNV Wie gefährlich ist Bus- und Bahnfahren?

Verhängt wurden die Zugverbote dem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge in besonders drastischen Fällen von Verstößen gegen die Maskenpflicht. Einige der Betroffenen gehörten demnach Ende Dezember zu einer Gruppe von Corona-Leugnern, die sich bei Dresden in einem Regionalexpress dabei filmten, wie sie ohne Maske andere Passagiere belästigten. Das Video stellten sie im Anschluss ins Internet - Beweis genug für die Bahn, einen Beförderungsausschluss zu verfügen.

Trotz der Präsenz der Bundespolizei wurde im vergangenen Jahr das Zugpersonal der Bahn von Maskenverweigerern immer wieder beschimpft und angegriffen. "Unsere Mitarbeiter wurden 2020 rund 200 Mal in Handgreiflichkeiten mit Maskenverweigerern verwickelt", sagte ein Unternehmenssprecher der "Bild am Sonntag" Mitte März. Insgesamt sei die Akzeptanz von Masken bei den Reisenden nach wie vor aber sehr hoch: Mehr als 99 Prozent der Kunden hielten sich an die Tragepflicht. Seit Februar ist das Tragen einer medizinischen Maske in Zügen und Bahnhöfen im öffentlichen Personenverkehr verpflichtend.