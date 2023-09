Es ist der GAU vor dem Wochenende: Die Bahn muss etliche Verbindungen von und nach Hamburg streichen. Betroffen ist vor allem der Fernverkehr nach Berlin und Rostock. Grund dafür sind mutwillig gelegte Brände in Kabelschächten. Die Behinderungen werden wohl bis in den Abend anhalten.

Die Deutsche Bahn hat die Fernverkehr-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin sowie zwischen Hamburg und Rostock auf den üblichen Routen gestoppt. Grund sind Vandalismus-Schäden, wie der Konzern mitteilte. Die Reparaturarbeiten liefen unter Hochdruck, würden aber voraussichtlich noch bis in die Abendstunden dauern. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen. So fahren zwischen der Hauptstadt und der Hansestadt weiter ICE-Züge. Doch müssten diese umgeleitet werden, wodurch sich die Reisezeit um etwa eine halbe Stunde verlängere. Diese Züge werden allerdings besonders voll sein.

Ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr berichtete, dass es in der Nacht in mehreren Stadtteilen zu Bränden in Kabelschächten der Deutschen Bahn gekommen sei. Dabei seien Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik betroffen gewesen. Auch ein Bahn-Sprecher sagte, dass ein Brand "an der Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg" die Ausfälle verursacht habe.

Konkret sind die ICE-, IC- und EC-Züge von Hamburg über Berlin und Erfurt in den süddeutschen Raum betroffen. Entlang der Küsten ist von den Störungen die Linie Hamburg - Rostock - Stralsund mit Verlängerung nach Binz auf Rügen betroffen. Diese Züge fallen aus. Laut der Verbindungssuche der Bahn konzentriert sich die Sperrung auf die Strecke Hamburg -Büchen. In Richtung Osten sei der Regionalverkehr eingestellt worden sei.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Reiseantritt über die Verbindung auf bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Nummer 030/2970 zu erkundigen.

Erst am Vortag war nach der Bahnverkehr rund um den Hauptbahnhof München für Stunden massiv eingeschränkt. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten die Oberleitung beschädigt. Inzwischen läuft der Verkehr wieder an. Es kann aber weiter zu Verspätungen kommen.