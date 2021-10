Deutsche in Mexiko erschossen Bande droht mit neuer Gewalt in Tulum

Bei einer Schießerei im mexikanischen Tulum sterben zwei Frauen, darunter eine Deutsche. Zusätzliche Polizisten sollen in dem Urlaubsort nun für Sicherheit sorgen. Unterdessen warnt ein aufgehängtes Transparent in der Stadt vor weiteren Schießereien.

Nach einer tödlichen Schießerei zwischen zwei rivalisierende Drogenbanden im mexikanischen Urlaubsort Tulum ist in der Stadt ein Transparent aufgetaucht, das mit weiterer Gewalt droht und einer Drogenbande zugeordnet wird. Die Bürgergruppe Citizens Observatorio de Tulum teilte am Freitag in den sozialen Netzwerken Fotos von einem handbeschrifteten Transparent, das auf dem Marktplatz in Tulum aufgehängt worden sein soll.

Gerichtet ist es an Restaurant-Inhaber. "Das ist eine Warnung, dass wir es ernst meinen. Wenn ihr nicht macht, was wir wollen, werden wir weiter schießen und Restaurants schließen. Wir kontrollieren die Stadt", steht auf dem Transparent. Unterzeichnet ist es mit dem Namen "Los Pelones".

Die Drogenbande "Los Pelones" erpresst laut der Nachrichtenagentur AP seit Langem Schutzgelder in Bars und Nachtklubs in der Touristenhochburg Cancún. Offenbar weiten die Kriminellen ihre Operationen nun aber nach Süden bis Playa del Carmen und Tulum aus. "Los Pelones" steht in Konkurrenz mit dem Jalisco-Kartell. Die Bande wurde 2004 als bewaffneter Arm des Sinaloa-Kartells gegründet, das damals unter der Führung von Joaquín "El Chapo" Guzmán stand. Berichten zufolge operiert "Los Pelones" aber mittlerweile als eigenständige Bande.

Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, hält das aufgehängte Transparent für authentisch. Der "Bild"-Zeitung sagte er, dass bald 300 zusätzliche Polizisten in Tulum unterwegs sein werden. Sie sollen sich speziell um die Straßenkriminalität kümmern. Zuvor hatte Tulums Bürgermeister im Fernsehen die Sicherheitslage als besorgniserregend bezeichnet und über die schlechte Ausrüstung der örtlichen Polizei geklagt.

In der Nacht auf Donnerstag waren bei einer Schießerei in der Bar "La Malquerida" zwei Frauen ums Leben gekommen, darunter eine 35-jährige Deutsche. Zwei Männer aus Deutschland im Alter von 26 und 35 Jahren und eine 21-jährige Frau aus den Niederlanden wurden bei der Schießerei verletzt. Mexikanischen Medien zufolge flüchtete zuvor ein Dealer vor einer rivalisierenden Bande in das Lokal. Daraufhin eröffneten seine Verfolger beim Betreten der Bar mit Sturmgewehren das Feuer.

Tulum gilt als beliebtes Urlaubsziel an der Karibikküste. Schöne Strände, archäologische Stätten und Partys locken Touristen aus der ganzen Welt an. In den vergangenen Monaten kam es aber auch immer wieder zu Schießereien und Angriffen mit mehreren Toten. Erst im Juni wurden zwei Männer am Strand erschossen. Eine Frau aus den USA wurde bei der Attacke von einem Querschläger getroffen und verletzt.