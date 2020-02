Sturmtief Yulia beweist, dass die Karnevalisten zu recht zuhause bleiben müssen. Da zahlreiche Veranstaltungen und Umzüge abgesagt sind, kommt niemand zu Schaden, als ein Baum auf einen Festwagen und ein Baugerüst auf einen Getränkestand stürzen.

Mitten im Karneval hat Sturm Yulia in Köln schwere Schäden verursacht. Unter anderem fiel ein Baum im Stadtteil Stammheim auf einen Karnevalswagen. In der Innenstadt stürzte ein Baugerüst auf einen Ausschankwagen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Wegen der Sturmgefahr waren die beliebten Schull- un Veedelszöch, zu der in der Regel Hunderttausende Schaulustige kommen, kurzfristig abgesagt werden.

Laut der Kölner Feuerwehr befand sich der Wagen auf dem Weg zur Aufstellung für den Umzug in Stammheim, als ihn ein umstürzender Straßenbaum mit voller Wucht traf. Zu dem Zeitpunkt seien noch keine Personen auf dem Festwagen gewegen. In der Nähe des Gürzenich in der Innenstadt begrub ein Baugerüst, das vom Sturm umgerissen wurde, einen Getränkeausschank. Die Feuerwehr meldete mehr als 50 sturmbedingte Einsätze allein in Köln.

Sturmböen haben am Sonntag zur Absage vieler Karnevalsumzüge geführt - besonders betroffen vom Wetter waren die Karnevalshochburgen im Rheinland. Doch auch in Hessen, Thüringen und Sachsen wurden Straßenumzüge gestrichen. Zuvor hatte bereits Düsseldorf entschieden, das beliebte Kö-Treiben auf der Königsallee ausfallen zu lassen. Die Prognose mit Windstärken zwischen 8 und 9 habe keine andere Wahl gelassen, erklärte das Comitee Düsseldorfer Carneval.

Für Rosenmontag wurde zunächst nicht mit Einschränkungen gerechnet, in den Karnevalshochburgen sollten die großen Züge wie geplant stattfinden.