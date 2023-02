Ein neuer Banksy sorgt immer weltweit für Aufregung. Zum Valentinstag taucht ein Motiv an einer Häuserwand in Südostengland auf. Zu dem Bild gehört ein Gefrierschrank, den jemand weggeworfen hat. Und der ist den Behörden ein Dorn im Auge.

Die Freude über einen neuen Banksy währte am Grosvenor Place in Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent nur kurz. Nachdem am Valentinstag weltweit Medien über das Motiv des Street-Art-Künstlers berichtet hatten, wurde es am Nachmittag "zerstört". Mitarbeiter der Stadt transportierten einen Gefrierschrank ab, der zu dem Banksy-Motiv gehört hatte.

Denn das Bild zeigt eine Frau im Stil der 1950er-Jahre. Die Frau trägt eine Schürze und gelbe Gummihandschuhe, sie hat ein blaues Auge und ihr fehlt ein Zahn. Neben ihr stand eben jene Gefriertruhe, die offenbar jemand an dieser Hauswand entsorgt hatte. Aus ihr ragten - wieder im typischen Banksy-Stil - zwei Beine mit Herrenschuhen. Das Bild lässt nur einen Schluss zu, die Frau hat gerade ihren Partner in eine Gefriertruhe geschubst. Offenbar geht es um häusliche Gewalt.

Nur wurde die Truhe, ebenso wie weiterer Müll, inzwischen entfernt. Deshalb wirkt das Bild inzwischen etwas unverständlich. "Valentinstag-Mascara" hatte der geheimnisumwitterte Künstler das Werk genannt und davon auch Bilder in seinem Instagram-Account veröffentlicht. Britischen Medien zufolge ist der Titel eine Anspielung auf das berüchtigte Valentinstag-Massaker aus der Prohibitionszeit im Jahr 1929, als sieben Mitglieder und Mitarbeiter der North Side Gang in Chicago erschossen wurden.

Zerstörung inklusive

Augenzeugen zufolge entstand das Bild bereits am Montagmorgen. In Margate tauchten im Lauf des Dienstags zahlreiche Menschen an der Häuserwand mit dem Banksy-Bild auf, um sich mit dem Werk abzulichten. In einer Erklärung der Gemeinde heißt es, dass sich das Wandbild an der Wand eines Privatgrundstücks befand. Der Gefrierschrank habe jedoch auf öffentlichem Grund gelegen und sei aus Sicherheitsgründen entfernt worden.

Die Gefriertruhe sei jetzt eingelagert und werde zurückgegeben, "sobald sie für die Öffentlichkeit sicher gemacht wurde". Man werde auch mit den Grundstückeigentümern sprechen, um Optionen zur Erhaltung des Kunstwerks zu besprechen. In der Vergangenheit waren Bilder von Banksy immer wieder zerstört worden. Manchmal versuchten Diebe sie aus dem Untergrund zu brechen, um sie zu verkaufen. Berühmt ist auch die Auktion eines Banksy-Bildes, das nach der Versteigerung zu großen Teilen von dem Bilderrahmen geschreddert wurde, in dem es sich befand. Ein Fall wie der in Margate ist allerdings bisher nicht bekannt.