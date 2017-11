Panorama

Großbrand im Süden von Brüssel: Belgische Waffelfabrik geht in Flammen auf

Mitten am Tag beginnt sich der Himmel über Brüssel zu verdunkeln: Aus einer Großbäckerei im Vorort Forest steigt eine schmutzig-graue Rauchsäule auf. Bei Milcamps - einem Hersteller belgischer Waffeln, brennt die Kühlanlage. Die Behörden lösen Katastrophenalarm aus.

Wegen eines Großbrands in einer Waffelfabrik südlich von Brüssel haben die Behörden am Nachmittag in der Vorortgemeinde Forest (Vorst) Katastrophenalarm ausgelöst. Anwohner rund um das Werksgelände wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unklar war zunächst, in welchem Ausmaß gesundheitsschädliche Substanzen bei dem Brand freigesetzt wurden.

Eine in der Nähe verlaufende Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Brüsseler Regionalverkehr. Später durften die Züge vom Brüsseler Südbahnhof wieder fahren, allerdings musste in der Nähe des Brandortes die Lüftung abgeschaltet bleiben. Eine Schule mit rund 200 Kindern und mehrere benachbarte Geschäftsgebäude wurden ebenfalls evakuiert.

Feueralarm an den Backöfen

Der Brand war nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga kurz vor 13 Uhr im Kühlsystem der Backöfen in der Fabrik der Firma Milcamps ausgebrochen. Das 1932 gegründete Unternehmen stellt dort unter anderem die berühmten belgischen Waffeln nach traditionellen Rezepten her. Die Beschäftigten hätten das Gebäude sofort verlassen, hieß es. Rund 50 Feuerwehrleute kämpften vor Ort gegen die Flammen.

Eine Ausbreitung der Flammen konnten die Brandbekämpfer verhindern. Ansonsten blieb ihnen nicht mehr viel tun: Das Gebäude sei rasch völlig zerstört gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Menschen kamen bei dem Großfeuer ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern. Brandermittler und Sachverständige der Versicherungen stehen bereit, um in den schwelenden Überresten des Waffelwerks nach Hinweisen auf die Unglücksursache zu suchen.

