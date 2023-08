In den bayerischen Alpen entdeckt ein Bergführer während einer Tour eine Frau in einer Notlage. Der Mann bietet der Person Hilfe an. Wenig später taucht ein Begleiter der Frau auf und richtet den Bergführer übel zu.

Ein Bergführer ist am Mittenwalder Höhenweg in den Alpen von einem Mann niedergeschlagen worden, nachdem er einer Frau in Not geholfen hatte. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben, als der Bergführer mit einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs war. Auf dem Klettersteig traf der 45-Jährige demnach am Samstag auf eine Frau, die unsicher und zitternd wirkte. Um ihr zu helfen, habe er sie mit ihrem eigenen Klettersteigset am Seil gesichert. Die Frau habe jedoch panisch reagiert und laut aufgeschrien.

Wie es weiter hieß, setzte der Bergführer seine Tour mit seiner Gruppe fort, wurde aber von dem männlichen Begleiter der Frau verfolgt. Nach etwa 30 Minuten holte dieser den Bergführer an einer steil abfallenden Stelle ein und schlug ihm mit dem Kopf und der Faust ins Gesicht. Der Bergführer verlor kurzzeitig das Bewusstsein, wie Zeugen laut Polizei berichteten.

Der Angreifer und seine Begleiterin entfernten sich daraufhin vom Ort des Geschehens. Trotz einer sofortigen Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften konnte das Paar nicht mehr gefunden werden. Der Bergführer erlitt einen Kieferhöhlenbruch.