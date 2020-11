In jedem vierten Berliner Intensivbett liegt inzwischen ein Corona-Patient. Das entsprechende Warnsystem schlägt Alarm. Inzwischen müssen hier mehr Menschen behandelt werden als in der ersten Pandemie-Phase. Erste Spitäler sollen bereits von Rettungsdiensten nicht mehr angefahren werden.

Erstmals seit Einführung des Ampelsystems zur Bewertung der Corona-Lage in Berlin ist der Warnwert für Intensivbetten überschritten worden. Mehr als ein Viertel dieser Betten (25,3 Prozent) in der Hauptstadt ist jetzt mit Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorgeht. Damit steht die Corona-Ampel in Berlin nun bei zwei Indikatoren auf Rot.

Am Vortag hatte der "Tagesspiegel" berichtet, dass wegen vieler Corona-Patienten das Vivantes-Klinikum Neukölln - immerhin eines der größten Krankenhäuser Deutschlands - vor einem Aufnahmestopp stehe. Es soll bei den Rettungsdiensten abgemeldet werden. Dadurch müssten Feuerwehr und Krankentransporter andere Kliniken anfahren. Grund sei, dass 85 Prozent der 1200 Betten belegt seien. Zudem seien auch zwei andere Vivantes-Kliniken, das Humboldt-Krankenhaus in Reinickendorf und das Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg bei den Rettungsdiensten abgemeldet, berichtete die Zeitung weiter. Schwer erkrankte Patienten können demnach dort derzeit nicht aufgenommen werden, da die Intensivstationen fast komplett ausgelastet seien.

Die Corona-Ampel berücksichtigt insgesamt drei Indikatoren: die Reproduktionszahl (kurz R-Wert), die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten. Für jedes Kriterium wurden Grenzwerte definiert. Werden diese mindestens drei Mal in Folge überschritten, wechselt die entsprechende Ampelfarbe auf Gelb oder Rot.

Für den Fall zweier roter Ampeln hatte der Senat vereinbart, dass dies Handlungsbedarf bedeutet. Bereits ab Anfang Oktober waren Corona-Maßnahmen wieder verschärft worden, nachdem die Werte bei den Fallzahlen und der Reproduktionszahl (R-Wert) in den roten Bereich gerutscht waren.

Der R-Wert, der über die Dynamik des Infektionsgeschehens Auskunft gibt, war in den vergangenen Tagen der einzige der drei Indikatoren des Ampelsystems im grünen Bereich. Aktuell steht er bei 0,82. Um die Welle zu brechen, müssten laut Robert Koch-Institut über längere Zeit Werte von deutlich unter 1 erreicht werden - das bedeutet, dass ein Infizierter weniger als einen anderen Menschen ansteckt.

Bis zu 1900 Intensivbetten möglich

In den Krankenhäusern stehen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vom 6. November derzeit rund 1500 Intensivbetten zur Verfügung. Weitere 400 könnten demnach im Fall einer sich zuspitzenden Lage mit bisher ungenutzten Beatmungsgeräten belegt werden. Um mehr Betten zur Verfügung zu haben und um Personal umschichten zu können, sind die Notfallkrankenhäuser seit dem 7. November zum Verschieben planbarer Eingriffe aufgerufen.

Zuletzt galt die Sorge weniger der Verfügbarkeit von Betten, Beatmungsgeräten und Schutzkleidung - befürchtet wurden vielmehr Engpässe beim Pflegepersonal. Die Versorgung von Covid-19-Patienten gilt als aufwendig, gefürchtet sind zudem Ansteckungen und Quarantäne-Fälle auch in Reihen der Pflegekräfte. Um für solche Lagen gerüstet zu sein, starteten Krankenhäuser kürzlich einen Aufruf, dass sich ehemalige und frei verfügbare examinierte Pflegefachkräfte bewerben sollen. Gleichzeitig wurde betont, man sei gut vorbereitet und habe bessere Voraussetzungen als im Frühjahr.

Derzeit werden mehr Covid-19-Intensivpatienten in Berlin behandelt als während der ersten Pandemie-Phase, wie aus dem Divi-Register hervorgeht: Der damalige Höchststand war demnach im April mit rund 150 Fällen erreicht worden.

Das im Frühjahr errichtete Behandlungszentrum auf dem Messegelände, das seitdem mit 488 Betten im Bereitschaftsmodus ist, kommt laut Gesundheitsverwaltung zum Einsatz, wenn Berlins Krankenhäuser mit nicht-intensivpflichtigen Covid-19-Fällen überlastet sind. Vorrangig sollen dort Menschen mit leichteren Verläufen behandelt werden. Wann es an den Start gehen könnte, ist offen. "Die Lage wird sorgfältig beobachtet. Zu gegebener Zeit wird der Berliner Senat darüber entscheiden", teilte die Gesundheitsverwaltung jüngst mit.

Ein bundesweiter Notfallplan sieht vor, dass Covid-19- Intensivpatienten auch in andere Bundesländer verteilt werden könnten. Berlin bildet dabei einen Verbund mit Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Zwischen diesen Bundesländern könnten Betroffene verlegt werden, um eine Überlastung bestimmter Krankenhäuser und Regionen zu verhindern.